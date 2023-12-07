Лига чемпионов Азии. Итоги Западного региона. Кто вышел в 1/8 финала?

С 4 по 6 декабря состоялись матчи 6-го тура Лиги чемпионов Азии в нескольких группах.

Определились все 8 участников 1/8 финала от групп Западного региона, плюс 3 команды уже вышли в плей-офф от Востока.

Запад: 4 саудовских клуба: «Аль-Хиляль» (с Неймаром), «Аль-Наср» (с Криштиану Роналду), «Аль-Иттихад» (с Каримом Бензема) «Аль-Фейха», а также «Аль-Айн» из ОАЭ (бывший клуб коуча Сергея Реброва и форварда Андрея Ярмоленко), «Насаф» и «Навбахор» из Узбекистана, «Сепахан» из Ирана.

Восток: «Бангкок Юнайтед» из Таиланда, «Кавасаки Фронтале» из Японии и «Пхохан Стилерс» из Южной Кореи.

Известны 11 команд-участников 1/8 финала

Лиги чемпионов Азии. 6-й тур

04.12. 14:00. Аль-Кува Аль-Джавия (Ирак) – АГМК (Узбекистан) – 3:2

04.12. 18:00. Мумбай Сити (Индия) – Навбахор Наманган (Узбекистан) – 1:2

04.12. 18:00. Аль-Хиляль (Сауд. Аравия) – Нассаджи Мазандаран (Иран) – 2:1

04.12. 18:00. Аль-Фейсали Амман (Иордания) – Аль-Шарджа (ОАЭ) – 2:1

04.12. 18:00. Аль-Садд (Катар) – Насаф Карши (Узбекистан) – 2:2

04.12. 20:00. Аль-Иттихад (Сауд. Аравия) – Сепахан (Иран) – 2:1

05.12. 16:00. Пахтакор (Узбекистан) – Аль-Фейха (Сауд. Аравия) – 1:4

05.12. 16:00. Ахал (Туркменистан) – Аль-Айн (ОАЭ) – 1:2

05.12. 18:00. Персеполис (Иран) – Аль-Духаиль (Катар) – 1:2

05.12. 18:00. Истиклол (Таджикистан) – Аль-Наср (Сауд. Аравия) – 1:1 (Джалилов, 32 – Гариб, 50)

06.12. 14:00. Ханой (Вьетнам) – Урава Редс (Япония) – 2:1

06.12. 14:00. Ухань Три Таунс (Китай) – Пхохан (Южная Корея) – 1:1

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