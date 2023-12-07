Другие новости07 декабря 2023, 01:20 | Обновлено 07 декабря 2023, 01:31
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 декабря
Важные события во всех видах спорта
07 декабря 2023, 01:20 | Обновлено 07 декабря 2023, 01:31
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В четверг, 7 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:00 Динамо Киев – Металлист 1925
21:30 Эвертон – Ньюкасл
22:00 Ориуэла – Жирона
22:15 Тоттенхэм – Вест Хэм
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