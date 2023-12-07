ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 декабря

В четверг, 7 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Динамо Киев – Металлист 1925

1.23 – 6.20 – 13.50

21:30 Эвертон – Ньюкасл

3.25 – 3.65 – 2.31

22:00 Ориуэла – Жирона

9.50 – 5.75 – 1.30

22:15 Тоттенхэм – Вест Хэм

1.80 – 4.32 – 4.37