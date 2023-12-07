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07 декабря 2023, 01:20 | Обновлено 07 декабря 2023, 01:31
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0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 декабря

Важные события во всех видах спорта

07 декабря 2023, 01:20 | Обновлено 07 декабря 2023, 01:31
15
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В четверг, 7 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Динамо Киев – Металлист 1925

Favbet 1.23 – 6.20 – 13.50

21:30 Эвертон – Ньюкасл

Favbet 3.25 – 3.65 – 2.31

22:00 Ориуэла – Жирона

Favbet 9.50 – 5.75 – 1.30

22:15 Тоттенхэм – Вест Хэм

Favbet 1.80 – 4.32 – 4.37

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Источник Sport.ua
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