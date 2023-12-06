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Англия
06 декабря 2023, 23:59 | Обновлено 07 декабря 2023, 00:57
197
0

ВИДЕО. Мактоминей оформил дубль и снова вывел МЮ вперед в игре с Челси

На 69-й минуте полузащитник Ман Юнайтед забил соперникам второй мяч

06 декабря 2023, 23:59 | Обновлено 07 декабря 2023, 00:57
197
0
ВИДЕО. Мактоминей оформил дубль и снова вывел МЮ вперед в игре с Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 6 декабря, в 22:15 проходит матч 15-го тура чемпионата Англии между командами «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Команды играют на стадионе «Олд Траффорд». Арбитр встречи – Крис Кавана из Манчестера.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский хавбек Михаил Мудрик вышел в стартовом составе синих.

Хавбек МЮ Скотт Мактоминей после навеса с фланга оформил дубль ударом головой на 69-й минуте (1:0).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Как МЮ забил гол в ворота Челси

ГОЛ! 1:0. Скотт Мактоминей, 69 мин.

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Источник Sport.ua
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