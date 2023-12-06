Тренер Жироны: «Нам нравится Кубок Испании. Самый короткий путь к трофею»

Наставник «Жироны» Мичел надеется, что его футболисты внимательно отнесутся к сопернику в Кубке Испании. Команда в четверг сыграет против «Ориуэлы» (четвертый по счету дивизион).

«Мы играем с соперником из низшего дивизиона, но я ожидаю увидеть лучшую версию своих игроков. Всего один матч, нам нужно пройти дальше. Не хочется покинуть турнир, который нам очень нравится. Кубок Испании – это самый короткий путь к трофею, но здесь в каждом матче нужно сыграть на 100%, второго шанса не будет», — сказал Мичел.

Украинский хавбек Виктор Цыганков попал в заявку на матч, Артем Довбик травмирован.