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Кубок Испании
06 декабря 2023, 23:46 | Обновлено 07 декабря 2023, 01:06
764
0

Тренер Жироны: «Нам нравится Кубок Испании. Самый короткий путь к трофею»

Довбик пропустит кубковую встречу

06 декабря 2023, 23:46 | Обновлено 07 декабря 2023, 01:06
764
0
Тренер Жироны: «Нам нравится Кубок Испании. Самый короткий путь к трофею»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Наставник «Жироны» Мичел надеется, что его футболисты внимательно отнесутся к сопернику в Кубке Испании. Команда в четверг сыграет против «Ориуэлы» (четвертый по счету дивизион).

«Мы играем с соперником из низшего дивизиона, но я ожидаю увидеть лучшую версию своих игроков. Всего один матч, нам нужно пройти дальше. Не хочется покинуть турнир, который нам очень нравится. Кубок Испании – это самый короткий путь к трофею, но здесь в каждом матче нужно сыграть на 100%, второго шанса не будет», — сказал Мичел.

Украинский хавбек Виктор Цыганков попал в заявку на матч, Артем Довбик травмирован.

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Кубок Испании по футболу Мичел (Мигель Анхель Санчес) Виктор Цыганков Артем Довбик
Источник Marca
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