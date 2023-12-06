ВИДЕО. Коул Палмер сравнял счет для Челси, ассист – у Мудрика
Команды играют центральный матч 15-го тура АПЛ на стадионе «Олд Траффорд»
В среду, 6 декабря, в 22:15 проходит матч 15-го тура чемпионата Англии между командами «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Команды играют на стадионе «Олд Траффорд». Арбитр встречи – Крис Кавана из Манчестера.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский хавбек Михаил Мудрик вышел в стартовом составе синих.
В конце первого тайма Коул Палмер сравнял счет для Челси (1:1), ассист на свой счет записал Михаил Мудрик.
Это первый ассист Мудрика в сезоне за Челси. Он проводит в сезоне АПЛ 13-й матч, в которых забил два гола.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Как Челси забил гол в ворота МЮ
ГОЛ! 1:1. Коул Палмер, 45 мин.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua – о лауреатах премии Golden Boy, которые не оправдали авансов
У команды Пушича есть шанс остаться в Лиге чемпионов