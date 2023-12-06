ВИДЕО. Коул Палмер сравнял счет для Челси, ассист – у Мудрика

В среду, 6 декабря, в 22:15 проходит матч 15-го тура чемпионата Англии между командами «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Команды играют на стадионе «Олд Траффорд». Арбитр встречи – Крис Кавана из Манчестера.

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Украинский хавбек Михаил Мудрик вышел в стартовом составе синих.

В конце первого тайма Коул Палмер сравнял счет для Челси (1:1), ассист на свой счет записал Михаил Мудрик.

Это первый ассист Мудрика в сезоне за Челси. Он проводит в сезоне АПЛ 13-й матч, в которых забил два гола.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Как Челси забил гол в ворота МЮ

ГОЛ! 1:1. Коул Палмер, 45 мин.