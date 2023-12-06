Англия06 декабря 2023, 23:03 |
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Агент Мудрика не захотел говорить о финале сотрудничества с игроком
Алексей Алехин комментировать информацию не захотел
06 декабря 2023, 23:03 |
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По информации Sport.ua, полузащитник «Челси» Михаил Мудрик близок к тому, чтобы разорвать отношения с агентом Алексеем Алехиным и компанией ALIK FOOTBALL MANAGEMENT (связывают с Евгением Красниковым).
Алехин после запроса Tribuna отказался комментировать эту информацию.
Сообщается, что Мудрик занимается поисками нового агента. Во время работы Алехина игрок перебрался из «Шахтера» в «Челси», подписав контракт до 2031 года.
В нынешнем сезоне Михаил провел 13 матчей и забил 2 гола.
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