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  4. Агент Мудрика не захотел говорить о финале сотрудничества с игроком
Англия
06 декабря 2023, 23:03 |
718
0

Агент Мудрика не захотел говорить о финале сотрудничества с игроком

Алексей Алехин комментировать информацию не захотел

06 декабря 2023, 23:03 |
718
0
Агент Мудрика не захотел говорить о финале сотрудничества с игроком
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

По информации Sport.ua, полузащитник «Челси» Михаил Мудрик близок к тому, чтобы разорвать отношения с агентом Алексеем Алехиным и компанией ALIK FOOTBALL MANAGEMENT (связывают с Евгением Красниковым).

Алехин после запроса Tribuna отказался комментировать эту информацию.

Сообщается, что Мудрик занимается поисками нового агента. Во время работы Алехина игрок перебрался из «Шахтера» в «Челси», подписав контракт до 2031 года.

В нынешнем сезоне Михаил провел 13 матчей и забил 2 гола.

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Михаил Мудрик Челси Алексей Алехин Английская Премьер-лига
Источник Трибуна
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