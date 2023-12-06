ВИДЕО. Мактоминей вывел Ман Юнайтед вперед в игре с Челси

В среду, 6 декабря, в 22:15 проходит матч 15-го тура чемпионата Англии между командами «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Команды играют на стадионе «Олд Траффорд». Арбитр встречи – Крис Кавана из Манчестера.

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Украинский хавбек Михаил Мудрик вышел в стартовом составе синих.

Хавбек МЮ Скотт Мактоминей отличился голом для хозяев поля на 19-й минуте (1:0). Полузащитник удачно сыграл на добивании, точным ударом отправив мяч в нижний правый угол ворот.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Как МЮ забил гол в ворота Челси

ГОЛ! 1:0. Скотт Мактоминей, 19 мин.