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Англия
06 декабря 2023, 22:39 | Обновлено 06 декабря 2023, 22:41
1709
2

Выход на ворота. Мудрик попал в штангу в матче против МЮ

Непростой удар с острого угла

06 декабря 2023, 22:39 | Обновлено 06 декабря 2023, 22:41
1709
2
Выход на ворота. Мудрик попал в штангу в матче против МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» хавбек «Челси» Михаил Мудрик во время контратаки попал в штангу.

Правда, украинец выходил на ворота не в слишком удачной позиции и бил под углом. Кроме того, вратарь Андре Онана занял удобную позицию и закрыл большую часть ворот.

Мяч от штанги вылетел за пределы поля.

Ранее в матче МЮ заработал пенальти, но Бруну Фернандеш его не реализовал.

Видео момента Мудрика в Telegram

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Михаил Мудрик Челси Манчестер Юнайтед - Челси Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Kamon
Нету у Мудрика хитрости  , помню тот момент, когда он во вратаря итальянской сборной пробил
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-1
Kamon
Забивать надо в таких моментах, если хочешь играть не через раз в основе 
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-1
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