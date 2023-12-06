Выход на ворота. Мудрик попал в штангу в матче против МЮ

В матче чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» хавбек «Челси» Михаил Мудрик во время контратаки попал в штангу.

Правда, украинец выходил на ворота не в слишком удачной позиции и бил под углом. Кроме того, вратарь Андре Онана занял удобную позицию и закрыл большую часть ворот.

Мяч от штанги вылетел за пределы поля.

Ранее в матче МЮ заработал пенальти, но Бруну Фернандеш его не реализовал.

Видео момента Мудрика в Telegram