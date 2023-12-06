Англия06 декабря 2023, 22:39 | Обновлено 06 декабря 2023, 22:41
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Выход на ворота. Мудрик попал в штангу в матче против МЮ
Непростой удар с острого угла
06 декабря 2023, 22:39 | Обновлено 06 декабря 2023, 22:41
1709
2
В матче чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» хавбек «Челси» Михаил Мудрик во время контратаки попал в штангу.
Правда, украинец выходил на ворота не в слишком удачной позиции и бил под углом. Кроме того, вратарь Андре Онана занял удобную позицию и закрыл большую часть ворот.
Мяч от штанги вылетел за пределы поля.
Ранее в матче МЮ заработал пенальти, но Бруну Фернандеш его не реализовал.
Видео момента Мудрика в Telegram
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Комментарии 2
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Нету у Мудрика хитрости , помню тот момент, когда он во вратаря итальянской сборной пробил
Забивать надо в таких моментах, если хочешь играть не через раз в основе
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