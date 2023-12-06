Бруну Фернандеш не реализовал пенальти для МЮ в матче с Челси
Вратарь Роберт Санчес сумел угадать направление удара с 11-метрового
В среду, 6 декабря, в 22:15 проходит матч 15-го тура чемпионата Англии между командами «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Команды играют на стадионе «Олд Траффорд». Арбитр встречи – Крис Кавана из Манчестера.
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Украинский хавбек Михаил Мудрик вышел в стартовом составе синих.
На 8-й минуте Бруну Фернандеш не забил пенальти для «Ман Юнайтед». Игрок МЮ не смог переиграть голкипера, пробив в левый нижний угол ворот.
Голкипер Челси» Роберт Санчес безупречно прочитал его замысел и в прыжке отразил этот удар.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Как МЮ не забил пенальти в ворота Челси
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