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Англия
06 декабря 2023, 22:27 | Обновлено 06 декабря 2023, 23:57
556
0

Бруну Фернандеш не реализовал пенальти для МЮ в матче с Челси

Вратарь Роберт Санчес сумел угадать направление удара с 11-метрового

06 декабря 2023, 22:27 | Обновлено 06 декабря 2023, 23:57
556
0
Бруну Фернандеш не реализовал пенальти для МЮ в матче с Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 6 декабря, в 22:15 проходит матч 15-го тура чемпионата Англии между командами «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Команды играют на стадионе «Олд Траффорд». Арбитр встречи – Крис Кавана из Манчестера.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский хавбек Михаил Мудрик вышел в стартовом составе синих.

На 8-й минуте Бруну Фернандеш не забил пенальти для «Ман Юнайтед». Игрок МЮ не смог переиграть голкипера, пробив в левый нижний угол ворот.

Голкипер Челси» Роберт Санчес безупречно прочитал его замысел и в прыжке отразил этот удар.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Как МЮ не забил пенальти в ворота Челси

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Источник Sport.ua
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