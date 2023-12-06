Битва за плей-офф Лиги чемпионов. Постер Шахтера к матчу против Порту

13 декабря состоится матч заключительного тура Лиги чемпионов между «Порту» и «Шахтером». Команда Марино Пушича уже гарантировала себе евровесну, однако еще может зацепиться за плей-офф ЛЧ.

Для этого «Шахтеру» нужно обязательно побеждать на выезде. В первом матче португальцы уверенно победили со счетом 3:1.

«Шахтер» приготовил постер к этому матчу, на котором изображены ветераны команд: 40-летний Пепе и 34-летний Тарас Степаненко.

Пепе в нынешнем сезоне установил рекорды Лиги чемпионов, став самым возрастным полевым игроком в истории турнира и самым возрастным автором гола.