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Лига чемпионов
06 декабря 2023, 22:30 |
663
1

Битва за плей-офф Лиги чемпионов. Постер Шахтера к матчу против Порту

У команды Пушича есть шанс остаться в Лиге чемпионов

06 декабря 2023, 22:30 |
663
1
Битва за плей-офф Лиги чемпионов. Постер Шахтера к матчу против Порту
Getty Images/Global Images Ukraine

13 декабря состоится матч заключительного тура Лиги чемпионов между «Порту» и «Шахтером». Команда Марино Пушича уже гарантировала себе евровесну, однако еще может зацепиться за плей-офф ЛЧ.

Для этого «Шахтеру» нужно обязательно побеждать на выезде. В первом матче португальцы уверенно победили со счетом 3:1.

«Шахтер» приготовил постер к этому матчу, на котором изображены ветераны команд: 40-летний Пепе и 34-летний Тарас Степаненко.

Пепе в нынешнем сезоне установил рекорды Лиги чемпионов, став самым возрастным полевым игроком в истории турнира и самым возрастным автором гола.

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Источник Sport.ua
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Dfkbvj
а нафуя цей плей-офф ЛЧ з таким складом???
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