Битва за плей-офф Лиги чемпионов. Постер Шахтера к матчу против Порту
У команды Пушича есть шанс остаться в Лиге чемпионов
13 декабря состоится матч заключительного тура Лиги чемпионов между «Порту» и «Шахтером». Команда Марино Пушича уже гарантировала себе евровесну, однако еще может зацепиться за плей-офф ЛЧ.
Для этого «Шахтеру» нужно обязательно побеждать на выезде. В первом матче португальцы уверенно победили со счетом 3:1.
«Шахтер» приготовил постер к этому матчу, на котором изображены ветераны команд: 40-летний Пепе и 34-летний Тарас Степаненко.
Пепе в нынешнем сезоне установил рекорды Лиги чемпионов, став самым возрастным полевым игроком в истории турнира и самым возрастным автором гола.
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