ФИФА ждет Месси на ЧМ-2026. И не только
Инфантино надеется, что аргентинец продолжит карьеру
Президент ФИФА Джанни Инфантино надеется, что аргентинский форвард Лионель Месси сыграет на ЧМ-2026, где его сборная будет защищать чемпионский титул.
«Мы ждем его на ЧМ-2026. И не только. И на ЧМ-2030, и на ЧМ-2034. Все зависит от его желания», — сказал Инфантино.
Ранее игрок подтвердил, что планирует сыграть на Копа Америка-2024, а ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике пока под вопросом.
36-летний нападающий минувшим летом перебрался в состав «Интер» Майами. Успел сыграть за команду 14 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 5 ассистов.
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