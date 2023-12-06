ФИФА ждет Месси на ЧМ-2026. И не только

Президент ФИФА Джанни Инфантино надеется, что аргентинский форвард Лионель Месси сыграет на ЧМ-2026, где его сборная будет защищать чемпионский титул.

«Мы ждем его на ЧМ-2026. И не только. И на ЧМ-2030, и на ЧМ-2034. Все зависит от его желания», — сказал Инфантино.

Ранее игрок подтвердил, что планирует сыграть на Копа Америка-2024, а ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике пока под вопросом.

36-летний нападающий минувшим летом перебрался в состав «Интер» Майами. Успел сыграть за команду 14 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 5 ассистов.