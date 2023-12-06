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Чемпионат мира
06 декабря 2023, 21:10 | Обновлено 06 декабря 2023, 21:11
516
0

ФИФА ждет Месси на ЧМ-2026. И не только

Инфантино надеется, что аргентинец продолжит карьеру

06 декабря 2023, 21:10 | Обновлено 06 декабря 2023, 21:11
516
0
ФИФА ждет Месси на ЧМ-2026. И не только
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Президент ФИФА Джанни Инфантино надеется, что аргентинский форвард Лионель Месси сыграет на ЧМ-2026, где его сборная будет защищать чемпионский титул.

«Мы ждем его на ЧМ-2026. И не только. И на ЧМ-2030, и на ЧМ-2034. Все зависит от его желания», — сказал Инфантино.

Ранее игрок подтвердил, что планирует сыграть на Копа Америка-2024, а ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике пока под вопросом.

36-летний нападающий минувшим летом перебрался в состав «Интер» Майами. Успел сыграть за команду 14 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 5 ассистов.

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Джанни Инфантино ФИФА Лионель Месси ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу
Источник Goal.com
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