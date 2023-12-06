Серии продолжаются. Забарный и Ярмолюк выйдут в основе на матчи АПЛ

Украинский защитник Илья Забарный выйдет в основном составе «Борнмута» на матч чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (старт в 21:30).

Для Ильи это 15 подряд матч АПЛ, который он начинает в старте. Игрок провел все игры команды в сезоне.

Кроме того, украинский хавбек Егор Ярмолюк выйдет в основе «Брентфорда» на встречу с «Брайтоном». Это третий кряду матч молодого полузащитника в основе.

Всего в сезоне Егор провел 7 матчей.