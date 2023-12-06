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Англия
06 декабря 2023, 20:37 | Обновлено 06 декабря 2023, 20:38
181
0

Серии продолжаются. Забарный и Ярмолюк выйдут в основе на матчи АПЛ

Украинцы выйдут в стартовом составе

06 декабря 2023, 20:37 | Обновлено 06 декабря 2023, 20:38
181
0
Серии продолжаются. Забарный и Ярмолюк выйдут в основе на матчи АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник Илья Забарный выйдет в основном составе «Борнмута» на матч чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (старт в 21:30).

Для Ильи это 15 подряд матч АПЛ, который он начинает в старте. Игрок провел все игры команды в сезоне.

Кроме того, украинский хавбек Егор Ярмолюк выйдет в основе «Брентфорда» на встречу с «Брайтоном». Это третий кряду матч молодого полузащитника в основе.

Всего в сезоне Егор провел 7 матчей.

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Илья Забарный Егор Ярмолюк Борнмут Брентфорд Английская Премьер-лига стартовые составы
Источник Sport.ua
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