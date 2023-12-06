«Чувствую критику». Фаны атакуют тренера Челси через соцсети и звонки

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино несколько удивлен обилием критики, которые он и его команда выслушивают от болельщиков в нынешнем сезоне.

«Поверьте мне, я первый, кто ощущает критику. Меня критикуют в социальных сетях и в СМИ. Я получаю сообщения на электронную почту и на смартфон. Мне даже звонят. Как это возможно?».

«Однако важно не замечать это, не поддаваться влиянию. В нынешнем мире очень легко быть видимым и доступным для всех», – сказал Почеттино.

Синие проводят нестабильный сезон. Сейчас команда в АПЛ занимает 10-е место. Сегодня в 22:15 команда сыграет на выезде с МЮ.