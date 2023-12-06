Пети заявил, что Почеттино следует использовать Мудрика на иной позиции

Бывший полузащитник «Арсенала», «Челси» и сборной Франции Эмманюэль Пети высказался о проблемах адаптации в стане «синих» украинского вингера Михаила Мудрика.

«Мудрик иногда выглядит нервным, когда берет мяч и пытается атаковать соперников. Он также не выглядит уверенно с точки зрения своих движений и взаимодействия с партнерами по атаке. Думаю, у него все получится».

«Я смотрел игру с «Брайтоном» и задавался вопросом, почему вместо того, чтобы быть левым нападающим, он не играет позади центрфорварда? Я думаю, что у него есть способности, видение и индивидуальность, чтобы брать мяч и вести его. Если бы я был на месте Почеттино, то использовал бы Мудрика в центре атаки», - заявил Пети.

В нынешнем сезоне Михаил Мудрик провел 12 матчей в рамках АПЛ, отличившись 2 голами и 1 ассистом.