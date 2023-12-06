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  4. Пети заявил, что Почеттино следует использовать Мудрика на иной позиции
Англия
06 декабря 2023, 17:51 | Обновлено 06 декабря 2023, 18:14
2236
2

Пети заявил, что Почеттино следует использовать Мудрика на иной позиции

Интересная точка зрения от чемпиона мира-1998 и чемпиона Европы-2000

06 декабря 2023, 17:51 | Обновлено 06 декабря 2023, 18:14
2236
2
Пети заявил, что Почеттино следует использовать Мудрика на иной позиции
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший полузащитник «Арсенала», «Челси» и сборной Франции Эмманюэль Пети высказался о проблемах адаптации в стане «синих» украинского вингера Михаила Мудрика.

«Мудрик иногда выглядит нервным, когда берет мяч и пытается атаковать соперников. Он также не выглядит уверенно с точки зрения своих движений и взаимодействия с партнерами по атаке. Думаю, у него все получится».

«Я смотрел игру с «Брайтоном» и задавался вопросом, почему вместо того, чтобы быть левым нападающим, он не играет позади центрфорварда? Я думаю, что у него есть способности, видение и индивидуальность, чтобы брать мяч и вести его. Если бы я был на месте Почеттино, то использовал бы Мудрика в центре атаки», - заявил Пети.

В нынешнем сезоне Михаил Мудрик провел 12 матчей в рамках АПЛ, отличившись 2 голами и 1 ассистом.

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Михаил Мудрик Эмманюэль Пети Челси
Источник Sportskeeda
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Комментарии 2
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Max77
Вполне возможно
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AndiM
Якщо воно себе так поводить після одного голу за пів року, то ніякого нормального футболіста з нього вже не буде. Він просто тупий, і до нього багато чого не доходить.
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