Ребров поздравил защитников Украины с днем ВСУ

Сегодня, 6 декабря отмечается день Вооруженных сил Украины. Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров поздравил ВСУ с праздником:

«Поздравляю всех наших защитников и защитниц с Днем Вооруженных Сил Украины!

Бесконечно благодарим вас за ваш вклад в сохранении свободы нашей страны и людей во время нападения от врага, но и вечно будем помнить всех героев, которые погибли, защищая Украину.

Призываю всех, у кого есть возможность, продолжать поддерживать наших военных как и морально, так и материально. Слава Украине, слава ВСУ!»