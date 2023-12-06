Ребров поздравил защитников Украины с днем ВСУ
Наставник сборной Украины опубликовал пост в Instagram
Сегодня, 6 декабря отмечается день Вооруженных сил Украины. Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров поздравил ВСУ с праздником:
«Поздравляю всех наших защитников и защитниц с Днем Вооруженных Сил Украины!
Бесконечно благодарим вас за ваш вклад в сохранении свободы нашей страны и людей во время нападения от врага, но и вечно будем помнить всех героев, которые погибли, защищая Украину.
Призываю всех, у кого есть возможность, продолжать поддерживать наших военных как и морально, так и материально. Слава Украине, слава ВСУ!»
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