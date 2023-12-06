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Украина
06 декабря 2023, 17:41 | Обновлено 06 декабря 2023, 18:15
290
0

Ребров поздравил защитников Украины с днем ВСУ

Наставник сборной Украины опубликовал пост в Instagram

06 декабря 2023, 17:41 | Обновлено 06 декабря 2023, 18:15
290
0
Ребров поздравил защитников Украины с днем ВСУ
УАФ. Сергей Ребров

Сегодня, 6 декабря отмечается день Вооруженных сил Украины. Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров поздравил ВСУ с праздником:

«Поздравляю всех наших защитников и защитниц с Днем Вооруженных Сил Украины!

Бесконечно благодарим вас за ваш вклад в сохранении свободы нашей страны и людей во время нападения от врага, но и вечно будем помнить всех героев, которые погибли, защищая Украину.

Призываю всех, у кого есть возможность, продолжать поддерживать наших военных как и морально, так и материально. Слава Украине, слава ВСУ!»

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Источник: в подмосковье обнаружили тело депутата-предателя Ильи Кивы
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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Вооруженные силы Украины российско-украинская война Instagram
Источник Instagram
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