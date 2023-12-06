Тренер Ньюкасла: «Мы не делали никаких запросов по Де Хеа»
Травма основного вратаря – шанс проявить себя другим голкиперам «сорок»
Главный тренер английского «Ньюкасла» Эдди Хау опроверг информацию о том, что клуб интересуется испанцем Давидом Де Хеа, который мог бы заменить травмированного основного вратаря «сорок» Ника Поупа.
«Я видел много слухов в печати о вратарях и других игроках. Но мы не делали никаких запросов. Если бы мы набирали игроков сейчас, мы бы взяли их на каждую позицию. Травма Поупа – шанс для других голкиперов укрепить свои позиции», – приводит слова наставника «Ньюкасла» ESPN.
Напомним, что Ник Поуп получил травму плеча в матче АПЛ против «Манчестер Юнайтед». Вратаря ожидает операция, ориентировочно он пропустит до четырех месяцев. До своей травмы голкипер пропустил лишь один из 21 матча «Ньюкасла» в нынешнем сезоне – поединок 1/8 финала Кубка Лиги, в котором «сороки» разгромили «МЮ» (3:0).
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