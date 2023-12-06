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Англия
06 декабря 2023, 16:38 | Обновлено 06 декабря 2023, 17:21
169
0

Одноклубник Зинченко – лидер среди игроков по ассистам в топ-5 лигах Европы

У Букайо Сака 20 очков по системе «гол+пас» в нынешнем сезоне

06 декабря 2023, 16:38 | Обновлено 06 декабря 2023, 17:21
169
0
Одноклубник Зинченко – лидер среди игроков по ассистам в топ-5 лигах Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака лидирует в списке лучших ассистентов с начала сезона-2023/2024 среди игроков в топ-5 лигах Европы.

Одноклубник украинца Зинченко отдал 12 голевых передач во всех турнирах за «Арсенал», опережая на два ассиста Флориана Вирца из «Байера» и Маркуса Тюрама из «Интера», а также на три – Хави Симонса из «Лейпцига» и Джеймса Уорд-Прауза из «Вест Хэма».

Отметим, что в общей сложности Сака провел в нынешнем сезоне за «канониров» 21 матч во всех турнирах, и помимо ассистов на партнеров также отличился 8 голами. Получается, что на счету 22-летнего хавбека 20 очков по системе «гол+пас».

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Букайо Сака Арсенал Лондон Флориан Вирц Байер Маркус Тюрам Интер Милан Хави Симонс РБ Лейпциг Джеймс Уорд-Прауз Вест Хэм
Источник Transfermarkt
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