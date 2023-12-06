ФОТО. Легендарный Харри Реднапп возглавил худшую команду Великобритании

76-летний легендарный англичанин Гарри Реднапп воглавил худшую команду Великобритании – Specsavers Cwm Albion.

На протяжении последних шести лет экс-наставник «Борнмута», «Вест Хэма», «Портсмута», «Саутгемптона», «Тоттенхэма» находился без работы после того, как был уволен в сентябре 2017-го из «Бирмингема», и вот он снова при деле.

Опытного специалиста попросили протянуть руку помощи валлийскому клубу. В прошлом сезоне они проиграли все 22 матча в старшей лиге Суонси с разницей мячей «-191», что принесло им неофициальное звание «худшей команды Великобритании».

Что ж, перед Гарри стоит непростая задача, но он полон оптимизма. «Когда вы посмотрите на их результаты в последнее время, то можете ужаснуться. Но я уже познакомился с ребятами, провел тренировку – и мне очень понравилось. Они хорошие ребята», – приводит слова Гарри Daily Star.

Отметим, что работа с таким опытным специалистом уже дает плоды – Specsavers Cwm Albion одержал первую за три года победу, обыграв Tennant Colts со счетом 4:3.