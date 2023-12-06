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Украина. Премьер лига
06 декабря 2023, 13:32 |
663
0

Стала известна судейская бригада матча Динамо – Металлист 1925

Главный арбитр и арбитр ВАА из Донецкой области

06 декабря 2023, 13:32 |
663
0
Стала известна судейская бригада матча Динамо – Металлист 1925
ФК Ингулец. Александр Омельченко

Комитет арбитров УАФ опубликовал назначение арбитров на перенесенный матч 3-го тура Премьер-лиги между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом 1925».

Главным арбитром встречи назначен Александр Омельченко из Славянска, что в Донецкой области.

Ассистенты арбитра – Евгений Данильченко, Дмитрий Оганесян (оба – Луганск)
Четвертый арбитр – Дмитрий Евтухов (Днепр)
Наблюдатель арбитража – Орест Шмигельский (Львов)

Также на матче будет работать система VAR.

Арбитр ВАА – Юрий Иванов (Донецкая область)
Ассистент арбитра ВАА – Александр Беркут (Сумы)
Наблюдатель арбитража ВАА – Сергей Задиран (Днепр)

Напомним, что матч «Динамо» – «Металлист 1925» состоится в четверг, 7 декабря, на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве, начало – в 15:00.

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Александр Омельченко Динамо Киев Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига судейские назначения
Источник Комитет арбитров УАФ
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