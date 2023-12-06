Стала известна судейская бригада матча Динамо – Металлист 1925
Главный арбитр и арбитр ВАА из Донецкой области
Комитет арбитров УАФ опубликовал назначение арбитров на перенесенный матч 3-го тура Премьер-лиги между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом 1925».
Главным арбитром встречи назначен Александр Омельченко из Славянска, что в Донецкой области.
Ассистенты арбитра – Евгений Данильченко, Дмитрий Оганесян (оба – Луганск)
Четвертый арбитр – Дмитрий Евтухов (Днепр)
Наблюдатель арбитража – Орест Шмигельский (Львов)
Также на матче будет работать система VAR.
Арбитр ВАА – Юрий Иванов (Донецкая область)
Ассистент арбитра ВАА – Александр Беркут (Сумы)
Наблюдатель арбитража ВАА – Сергей Задиран (Днепр)
Напомним, что матч «Динамо» – «Металлист 1925» состоится в четверг, 7 декабря, на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве, начало – в 15:00.
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