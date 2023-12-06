Арбитры бойкотируют матчи чемпионата Греции, боясь за свою безопасность

Греческие арбитры и официальные лица пригрозили, что отказываются работать на поединках чемпионата страны, пока им не будет гарантирована безопасность.

«В последние годы греческие и иностранные арбитры стали постоянной мишенью, грушей для избиения и козлами отпущения при перекладывании ответственности. Издевательства, угрозы, словесные и физические нападки... Вот лишь некоторые из проблем, которые сделали футбол токсичным.

В результате судьи и ассистенты высшего дивизиона чемпионата Греции приняли решение не обслуживать ни одного матча, начиная с 14-го тура, пока условия не станут пригодными для нашей безопасности. Этим решением мы хотим защитить себя и свои семьи», – говорится в письме за подписью арбитров.

Отметим, что опасения арбитров не являются беспочвенными. К примеру, в 2018 году президент ПАОКа Иван Саввиди угрожал пистолетом главному рефери матча с АЕКом, также часто объектом поджогов со стороны болельщиков становятся дома и автомобили представителей судейского корпуса.