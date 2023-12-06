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  4. Анастасия Соболева – Андрея Миту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
06 декабря 2023, 11:58 |
145
0

Анастасия Соболева – Андрея Миту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Анже

06 декабря 2023, 11:58 |
145
0
Анастасия Соболева – Андрея Миту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ. Анастасия Соболева

6 декабря украинская теннисистка Анастасия Соболева (№324 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Анже (Франция).

В первом раунде основы соперницей украинка станет румынка Андрея Миту (№166 WTA). Встреча состоится 5-м запуском на центральном корте после матча Паррисас-Диас – Андреева. Ориентировочное время начала поединка – 13:00 по Киеву.

Отметим, что Соболева проиграла в квалификации, но попала в основу как лаки-лузер.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча теннисисток, в этом году румынка обыграла украинку в Праге.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Нурии Паррисас-Диас (№126 WTA) или Эрики Андреевой (№122 WTA).

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Источник Sport.ua
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