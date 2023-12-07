В четверг, 7 декабря, состоится матч 1/32 Кубка Испании, в котором сыграют «Ориуэла» и «Жирона».

Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

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«Ориуэла» – представитель четвертого по силе испанского дивизиона, который в 14 матчах турнира набрал лишь 16 очков и занимает 13 место в турнирной таблице.

«Жирона», в составе которой выступают украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков, идет на втором месте в испанской Ла Лиге с 38 очками в активе.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Ориуэла – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция