Ориуэла – Жирона. Цыганков – в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 декабря в 22:00 матч Кубка Испании
В четверг, 7 декабря, состоится матч 1/32 Кубка Испании, в котором сыграют «Ориуэла» и «Жирона».
Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.
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«Ориуэла» – представитель четвертого по силе испанского дивизиона, который в 14 матчах турнира набрал лишь 16 очков и занимает 13 место в турнирной таблице.
«Жирона», в составе которой выступают украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков, идет на втором месте в испанской Ла Лиге с 38 очками в активе.
Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.
Ориуэла – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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