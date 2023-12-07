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  4. Ориуэла – Жирона. Цыганков – в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Испания
07 декабря 2023, 22:00 |
6734
0

Ориуэла – Жирона. Цыганков – в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 декабря в 22:00 матч Кубка Испании

07 декабря 2023, 22:00 |
6734
0
Ориуэла – Жирона. Цыганков – в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Жирона

В четверг, 7 декабря, состоится матч 1/32 Кубка Испании, в котором сыграют «Ориуэла» и «Жирона».

Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

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«Ориуэла» – представитель четвертого по силе испанского дивизиона, который в 14 матчах турнира набрал лишь 16 очков и занимает 13 место в турнирной таблице.

«Жирона», в составе которой выступают украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков, идет на втором месте в испанской Ла Лиге с 38 очками в активе.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Ориуэла – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ориуэла - Жирона
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Трансляция матча В эфире

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Жирона Артем Довбик Виктор Цыганков Кубок Испании по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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