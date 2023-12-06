Динамо Киев

Динамо – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 декабря в 15:00 перенесенный поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги
В четверг, 7 декабря, состоится перенесенный матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и харьковский «Металлист 1925». Игра пройдет в Киеве на стадионе им. В. Лобановского.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.
После 12 сыгранных матчей в чемпионате Украины по футболу «Динамо» имеет в своем активе 22 очка и занимает шестую строчку, а «Металлист 1925» отыграл уже 15 поединков и имеет 15 баллов, занимая 11 место.
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале «2+2».
Динамо – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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