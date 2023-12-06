Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Динамо Киев
07.12.2023 15:00 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 декабря 2023, 12:52 | Обновлено 06 декабря 2023, 13:03
1098
0

Динамо – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 декабря в 15:00 перенесенный поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги

06 декабря 2023, 12:52 | Обновлено 06 декабря 2023, 13:03
1098
0
Динамо – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев.

В четверг, 7 декабря, состоится перенесенный матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и харьковский «Металлист 1925». Игра пройдет в Киеве на стадионе им. В. Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

После 12 сыгранных матчей в чемпионате Украины по футболу «Динамо» имеет в своем активе 22 очка и занимает шестую строчку, а «Металлист 1925» отыграл уже 15 поединков и имеет 15 баллов, занимая 11 место.

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале «2+2».

Динамо – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Стала известна судейская бригада матча Динамо – Металлист 1925
УПЛ изменила время начала матча Полесье – Днепр-1
Шовковский поздравил воинов с Днем Вооруженных сил Украины
Динамо Киев Металлист 1925 Динамо - Металлист 1925 смотреть онлайн чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наставник Жироны назвал имена игроков, которые пропустят дерби с Барселоной
Футбол | 05 декабря 2023, 16:09 1
Наставник Жироны назвал имена игроков, которые пропустят дерби с Барселоной
Наставник Жироны назвал имена игроков, которые пропустят дерби с Барселоной

Игра состоится 10 декабря

Бывший главный скаут Шахтера может трудоустроиться в Польше или Хорватии
Футбол | 06 декабря 2023, 14:11 0
Бывший главный скаут Шахтера может трудоустроиться в Польше или Хорватии
Бывший главный скаут Шахтера может трудоустроиться в Польше или Хорватии

Интерес к Жозе Боту проявляют отнюдь не топовые клубы континента

Сербия – Украина – 0:1. Важная победа в Лиге наций. Видео гола и обзор
Футбол | 06.12.2023, 05:41
Сербия – Украина – 0:1. Важная победа в Лиге наций. Видео гола и обзор
Сербия – Украина – 0:1. Важная победа в Лиге наций. Видео гола и обзор
Известный журналист назвал причину улучшения в игре Михаила Мудрика в Челси
Футбол | 05.12.2023, 15:51
Известный журналист назвал причину улучшения в игре Михаила Мудрика в Челси
Известный журналист назвал причину улучшения в игре Михаила Мудрика в Челси
Десятки исков. Ассоциация Англии получила массовые обвинения от футболистов
Футбол | 06.12.2023, 08:59
Десятки исков. Ассоциация Англии получила массовые обвинения от футболистов
Десятки исков. Ассоциация Англии получила массовые обвинения от футболистов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Аравийцы подарили Фьюри автомобиль, боксер пообещал уничтожить Усика
ВИДЕО. Аравийцы подарили Фьюри автомобиль, боксер пообещал уничтожить Усика
05.12.2023, 11:25 3
Бокс
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 – впереди. Шахтер подтянулся к лидерам
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 – впереди. Шахтер подтянулся к лидерам
04.12.2023, 15:10 3
Футбол
ВИДЕО. Украинского футболиста удалили за то, что он не мог продолжить игру
ВИДЕО. Украинского футболиста удалили за то, что он не мог продолжить игру
04.12.2023, 19:53 5
Футбол
Скандал в Румынии. Экс-тренер Динамо подрался с собственными футболистами
Скандал в Румынии. Экс-тренер Динамо подрался с собственными футболистами
04.12.2023, 12:36 1
Футбол
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
04.12.2023, 18:45 6
Футбол
АПЛ отреагировала на решение Артеты оставить Зинченко на скамейке запасных
АПЛ отреагировала на решение Артеты оставить Зинченко на скамейке запасных
05.12.2023, 23:50 5
Футбол
Биатлон. Звездную экс-лыжницу Нильссон исключили из состава сборной Швеции
Биатлон. Звездную экс-лыжницу Нильссон исключили из состава сборной Швеции
05.12.2023, 16:47
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем