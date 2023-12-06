Динамо Киев

В четверг, 7 декабря, состоится перенесенный матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и харьковский «Металлист 1925». Игра пройдет в Киеве на стадионе им. В. Лобановского.

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Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

После 12 сыгранных матчей в чемпионате Украины по футболу «Динамо» имеет в своем активе 22 очка и занимает шестую строчку, а «Металлист 1925» отыграл уже 15 поединков и имеет 15 баллов, занимая 11 место.

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале «2+2».

Динамо – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ