Даяна Ястремская – Ралука Шербан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 декабря украинская теннисистка Даяна Ястремская (№106 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Анже (Франция).

Во втором раунде основы украинка сыграет против Ралуки Шербан с Кипра (№185 WTA). Встреча состоится 5-м запуском на центральном корте после матча Кнутсон – Корне. Ориентировочное время начала поединка – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Франчески Курми (№330 WTA) или Кесслер Маккартни (№235 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА