Даяна Ястремская – Ралука Шербан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Анже
6 декабря украинская теннисистка Даяна Ястремская (№106 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Анже (Франция).
Во втором раунде основы украинка сыграет против Ралуки Шербан с Кипра (№185 WTA). Встреча состоится 5-м запуском на центральном корте после матча Кнутсон – Корне. Ориентировочное время начала поединка – 18:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Франчески Курми (№330 WTA) или Кесслер Маккартни (№235 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Стина Нильссон неудачно выступила в Эстерсунде
Экс-игрок не остался в стороне от высказываний испанского тренера