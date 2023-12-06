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  4. Даяна Ястремская – Ралука Шербан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
06 декабря 2023, 11:45 |
213
0

Даяна Ястремская – Ралука Шербан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Анже

06 декабря 2023, 11:45 |
213
0
Даяна Ястремская – Ралука Шербан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

6 декабря украинская теннисистка Даяна Ястремская (№106 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Анже (Франция).

Во втором раунде основы украинка сыграет против Ралуки Шербан с Кипра (№185 WTA). Встреча состоится 5-м запуском на центральном корте после матча Кнутсон – Корне. Ориентировочное время начала поединка – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Франчески Курми (№330 WTA) или Кесслер Маккартни (№235 WTA).

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Даяна Ястремская смотреть онлайн WTA Анже
Источник Sport.ua
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