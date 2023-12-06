Известные теннисистки назвали лучшие гастрономические города в туре

WTA сделала небольшой опрос среди известных теннисисток, решив узнать об их гастрономических предпочтениях во время поездок на турниры.

Во время своего выхода в полуфинал в Пекине в октябре Коко Гофф пристрастилась к местной кухне и добилась успеха. Жареный рис и лапша, горячие супы, заправленные маслом чили и уксусом, – Гофф чувствовала себя как дома.

«Это похоже на теплые объятия. Мне кажется, что люди в Китае вообще живут очень долго, и я сказала своей команде, что должна есть это каждый день. Если вы будете есть это каждый день, то проживете очень долго.

Когда вы едите что-то, и вам кажется, что это автоматически исцеляет вас, – вот что я чувствую. Я ем это каждый день. Думаю, именно поэтому я так хорошо играю».

Вот что они рассказали другие теннисистки:

Магда Линетт: «Рим невероятен. Там есть ресторан, в который ходят все игроки, Taverna Trilussa. Мой хорватский тренер привел меня туда в первый раз. Я всегда слышала о нем, но никогда не ходила. Это было великолепно, потрясающе, вы не можете не пойти. Мне также нравится еда в Мадриде, даже уличная. Она такая вкусная».

Ван Синьюй: «Мне нравится Токио. Там самая вкусная еда. Я не могу выбрать ресторан, потому что их слишком много. Но их уличная еда – самая лучшая».

Онс Жабер: «Я люблю есть корейское барбекю. Лучшие из них я пробовала в Австралии и США.

А еще я ходила в ресторан в Нью-Йорке со своим спонсором, компанией Lotto, и это был стейк-хаус. У них есть ножи, на которых пишут ваше имя. Так что если вы придете туда, то рядом с ножом Уилла Смита будет лежать мой нож с моим именем. Когда я прихожу туда, я могу есть своим ножом».