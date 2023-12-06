Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Десятки исков. Ассоциация Англии получила массовые обвинения от футболистов
Англия
06 декабря 2023, 08:59 | Обновлено 06 декабря 2023, 09:11
829
3

Десятки исков. Ассоциация Англии получила массовые обвинения от футболистов

Организация будет отвечать за свое невнимание

06 декабря 2023, 08:59 | Обновлено 06 декабря 2023, 09:11
829
3
Десятки исков. Ассоциация Англии получила массовые обвинения от футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine

25 бывших футболистов, среди которых три игрока, выступавших в Английской Премьер-лиге, подали в суд на Футбольную ассоциацию Англии. Она обвинена в том, что не оказала достаточную защиту от черепно-мозговых травм.

Игроки, подавшие иски в суд, страдают от необратимых неврологических нарушений, таких как хроническая травматическая энцефалопатия и постконтузионный синдром. Они требуют компенсации.

Истцы хотят сохранять свою анонимность. Впрочем, они могут отказаться от этого уже 16 января, когда состоится первое заседание суда по данному вопросу.

Большей части бывших футболистов сейчас 60-70 лет, так как именно тогда проявляются проблемы со здоровьем. Однако среди истцов есть экс-игроки и моложе, которые начали испытывать проблемы еще в 30 лет.

По теме:
Невиллу и Каррагеру досталось. Гвардиола раскритиковал ТВ-экспертов
Артета не сможет руководить Арсеналом в ближайшем матче АПЛ
ФОТО. Лицо Зинченко завирусилось в социальных сетях после шоу в Лутоне
Футбольная ассоциация Англии Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу судебный иск
Источник Daily Mail
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лутон Таун – Арсенал – 3:4. Триллер и эмоции Зинченко. Видео голов и обзор
Футбол | 06 декабря 2023, 02:20 0
Лутон Таун – Арсенал – 3:4. Триллер и эмоции Зинченко. Видео голов и обзор
Лутон Таун – Арсенал – 3:4. Триллер и эмоции Зинченко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 15-го тура Английской Премьер-лиги

ВИДЕО. Есть первый! Роман Яремчук открыл счет забитым голам за Валенсию
Футбол | 05 декабря 2023, 22:16 8
ВИДЕО. Есть первый! Роман Яремчук открыл счет забитым голам за Валенсию
ВИДЕО. Есть первый! Роман Яремчук открыл счет забитым голам за Валенсию

Украинец забил в дебюте матча против «Аросы»

Сколько получает Лунин? Названы игроки с наибольшими зарплатами в Ла Лиге
Футбол | 05.12.2023, 16:59
Сколько получает Лунин? Названы игроки с наибольшими зарплатами в Ла Лиге
Сколько получает Лунин? Названы игроки с наибольшими зарплатами в Ла Лиге
Известный журналист назвал причину улучшения в игре Михаила Мудрика в Челси
Футбол | 05.12.2023, 15:51
Известный журналист назвал причину улучшения в игре Михаила Мудрика в Челси
Известный журналист назвал причину улучшения в игре Михаила Мудрика в Челси
Зинченко принял участие в триллере. Арсенал вырвал победу у Лутон Таун
Футбол | 06.12.2023, 00:20
Зинченко принял участие в триллере. Арсенал вырвал победу у Лутон Таун
Зинченко принял участие в триллере. Арсенал вырвал победу у Лутон Таун
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Иван Иванов
идиоты
Ответить
+1
Flying Cat
Тобто вони незнали, що за професійним спортом (будь-яким) стоять фізичні наслідки? Здається мені що це загальновідомий факт. До речі, який не зупиняє мільйонів спортсменів по всьому світу. А це просто ще один жалюгідний спосіб заробити. 
Ответить
0
potemkin78
а разве ФАА отвечает за организацию и проведение премьер лиги?
Ответить
0
Dfs2262ar
Довбодятли! То треба було йти тоді на макаронну фабрику працювати!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дрогба только 4-й. Обнародован рейтинг лучших трансферов Челси в истории
Дрогба только 4-й. Обнародован рейтинг лучших трансферов Челси в истории
04.12.2023, 13:15 4
Футбол
ФОТО. Семейный отдых. Свитолина проводит время с родителями в Монте-Карло
ФОТО. Семейный отдых. Свитолина проводит время с родителями в Монте-Карло
04.12.2023, 12:20
Теннис
Бриллианты Козловского. 4 молодых игрока, которых Рух может выгодно продать
Бриллианты Козловского. 4 молодых игрока, которых Рух может выгодно продать
04.12.2023, 09:59 8
Футбол
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
04.12.2023, 18:45 6
Футбол
ВИДЕО. Аравийцы подарили Фьюри автомобиль, боксер пообещал уничтожить Усика
ВИДЕО. Аравийцы подарили Фьюри автомобиль, боксер пообещал уничтожить Усика
05.12.2023, 11:25 2
Бокс
ВИДЕО. Украинского футболиста удалили за то, что он не мог продолжить игру
ВИДЕО. Украинского футболиста удалили за то, что он не мог продолжить игру
04.12.2023, 19:53 5
Футбол
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 – впереди. Шахтер подтянулся к лидерам
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 – впереди. Шахтер подтянулся к лидерам
04.12.2023, 15:10 3
Футбол
Сбежавшая в россию экс-биатлонистка сборной Украины приостановила карьеру
Сбежавшая в россию экс-биатлонистка сборной Украины приостановила карьеру
05.12.2023, 11:41 13
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем