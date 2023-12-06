Десятки исков. Ассоциация Англии получила массовые обвинения от футболистов
Организация будет отвечать за свое невнимание
25 бывших футболистов, среди которых три игрока, выступавших в Английской Премьер-лиге, подали в суд на Футбольную ассоциацию Англии. Она обвинена в том, что не оказала достаточную защиту от черепно-мозговых травм.
Игроки, подавшие иски в суд, страдают от необратимых неврологических нарушений, таких как хроническая травматическая энцефалопатия и постконтузионный синдром. Они требуют компенсации.
Истцы хотят сохранять свою анонимность. Впрочем, они могут отказаться от этого уже 16 января, когда состоится первое заседание суда по данному вопросу.
Большей части бывших футболистов сейчас 60-70 лет, так как именно тогда проявляются проблемы со здоровьем. Однако среди истцов есть экс-игроки и моложе, которые начали испытывать проблемы еще в 30 лет.
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