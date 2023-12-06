Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Валенсии оценил игру Яремчука и всей команды в матче с Аросой
Испания
06 декабря 2023, 08:40 | Обновлено 06 декабря 2023, 08:42
983
0

Тренер Валенсии оценил игру Яремчука и всей команды в матче с Аросой

Рубен Бараха – о кубковой победе подопечных

06 декабря 2023, 08:40 | Обновлено 06 декабря 2023, 08:42
983
0
Тренер Валенсии оценил игру Яремчука и всей команды в матче с Аросой
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха поделился мнением о победе команды в матче 1/32 финала Кубка Испании с «Аросой» (1:0), в котором автором единственного победного гола стал украинец Роман Яремчук.

«Главное, что мы прошли дальше. Первый тайм мы провели лучше с точки зрения пространства. Роман [Яремчук] проделал хорошую работу с движением. Мы говорили об этом в перерыве.

Во втором тайме мы потеряли мяч. Хауме действовал на хорошем уровне и держал нас в игре. Дело не в расслабленности, повлияло и поле. Мы не очень хорошо провели второй тайм и не забили гол, чтобы сделать счет 0:2, который также сохранил бы жизнь матчу.

Всем нужны минуты, и Кубок дает такую возможность. Роман забил гол. Для него это хорошо. У Каноса были минуты, у Амальи и Дьяхаби тоже. Хесус Васкес, который долгое время не играл, провел весь матч. Альберто также вернулся, и мы должны извлечь из этого положительные моменты. Травм не было, а игра помогла нам получить минуты и вернуть игроков в строй», – рассказал Рубен Бараха.

По теме:
Кубок Испании. Хетафе и Эспаньол вышли в 1/16 финала
Ароса – Валенсия – 0:1. Как забил Яремчук. Видео гола и обзор матча
Забил первый гол и стал лучшим. Какая оценка Яремчука за матч в Кубке?
Рубен Бараха Кубок Испании по футболу Валенсия Роман Яремчук
Источник ФК Валенсия
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер ЮКСА: «Вратаря Агробизнеса забрали в ТЦК прямо на вокзале»
Футбол | 05 декабря 2023, 15:21 14
Тренер ЮКСА: «Вратаря Агробизнеса забрали в ТЦК прямо на вокзале»
Тренер ЮКСА: «Вратаря Агробизнеса забрали в ТЦК прямо на вокзале»

Николай Цымбал рассказал резонансную историю об Андрее Поповиче

ВИДЕО. Есть первый! Роман Яремчук открыл счет забитым голам за Валенсию
Футбол | 05 декабря 2023, 22:16 8
ВИДЕО. Есть первый! Роман Яремчук открыл счет забитым голам за Валенсию
ВИДЕО. Есть первый! Роман Яремчук открыл счет забитым голам за Валенсию

Украинец забил в дебюте матча против «Аросы»

Теперь нечем стрелять. Биатлонисты из рф пожаловались на нехватку патронов
Биатлон | 06.12.2023, 01:51
Теперь нечем стрелять. Биатлонисты из рф пожаловались на нехватку патронов
Теперь нечем стрелять. Биатлонисты из рф пожаловались на нехватку патронов
Известный журналист назвал причину улучшения в игре Михаила Мудрика в Челси
Футбол | 05.12.2023, 15:51
Известный журналист назвал причину улучшения в игре Михаила Мудрика в Челси
Известный журналист назвал причину улучшения в игре Михаила Мудрика в Челси
«Не лучшее мое фото». Зинченко прокомментировал драматичный матч Арсенала
Футбол | 06.12.2023, 02:14
«Не лучшее мое фото». Зинченко прокомментировал драматичный матч Арсенала
«Не лучшее мое фото». Зинченко прокомментировал драматичный матч Арсенала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Аравийцы подарили Фьюри автомобиль, боксер пообещал уничтожить Усика
ВИДЕО. Аравийцы подарили Фьюри автомобиль, боксер пообещал уничтожить Усика
05.12.2023, 11:25 2
Бокс
Итальянский инсайдер назвал сумму, за которую Шахтер готов продать Судакова
Итальянский инсайдер назвал сумму, за которую Шахтер готов продать Судакова
04.12.2023, 15:55 24
Футбол
Сербия – Украина – 0:1. Важная победа в Лиге наций. Видео гола и обзор
Сербия – Украина – 0:1. Важная победа в Лиге наций. Видео гола и обзор
06.12.2023, 05:41 1
Футбол
Карточка Цыганкова в EA Sports FC 24 получила апгрейд после победы Жироны
Карточка Цыганкова в EA Sports FC 24 получила апгрейд после победы Жироны
04.12.2023, 16:15 1
Киберспорт
Источник: руководство мадридского Реала в восторге от игры Андрея Лунина
Источник: руководство мадридского Реала в восторге от игры Андрея Лунина
05.12.2023, 09:16 9
Футбол
Дрогба только 4-й. Обнародован рейтинг лучших трансферов Челси в истории
Дрогба только 4-й. Обнародован рейтинг лучших трансферов Челси в истории
04.12.2023, 13:15 4
Футбол
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
04.12.2023, 18:45 6
Футбол
Бриллианты Козловского. 4 молодых игрока, которых Рух может выгодно продать
Бриллианты Козловского. 4 молодых игрока, которых Рух может выгодно продать
04.12.2023, 09:59 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем