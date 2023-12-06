Тренер Валенсии оценил игру Яремчука и всей команды в матче с Аросой

Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха поделился мнением о победе команды в матче 1/32 финала Кубка Испании с «Аросой» (1:0), в котором автором единственного победного гола стал украинец Роман Яремчук.

«Главное, что мы прошли дальше. Первый тайм мы провели лучше с точки зрения пространства. Роман [Яремчук] проделал хорошую работу с движением. Мы говорили об этом в перерыве.

Во втором тайме мы потеряли мяч. Хауме действовал на хорошем уровне и держал нас в игре. Дело не в расслабленности, повлияло и поле. Мы не очень хорошо провели второй тайм и не забили гол, чтобы сделать счет 0:2, который также сохранил бы жизнь матчу.

Всем нужны минуты, и Кубок дает такую возможность. Роман забил гол. Для него это хорошо. У Каноса были минуты, у Амальи и Дьяхаби тоже. Хесус Васкес, который долгое время не играл, провел весь матч. Альберто также вернулся, и мы должны извлечь из этого положительные моменты. Травм не было, а игра помогла нам получить минуты и вернуть игроков в строй», – рассказал Рубен Бараха.