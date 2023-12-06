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Испания
06 декабря 2023, 01:23 | Обновлено 06 декабря 2023, 01:24
204
0

Ароса – Валенсия – 0:1. Как забил Яремчук. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1/32 финала Кубка Испании

06 декабря 2023, 01:23 | Обновлено 06 декабря 2023, 01:24
204
0
Ароса – Валенсия – 0:1. Как забил Яремчук. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский форвард Роман Яремчук забил гол и принес «Валенсии» победу в матче 1/32 финала Кубка Испании.

«Валенсия» минимально выиграла гостевой поединок против команды 5-го дивизиона «Ароса» (1:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Роман Яремчук перешел в «Валенсию» летом 2023 года, на правах аренды из бельгийского «Брюгге».

Украинец провел за «летучих мышей» 9 матчей чемпионата Испании и 2 поединка Копа дель Рэй. Это его первый гол за команду из Валенсии.

Кубок Испании. 1/32 финала, 5 декабря

Ароса – Валенсия – 0:1

Гол: Яремчук, 8 мин.

Видео голов и обзор матча

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Валенсия Кубок Испании по футболу Роман Яремчук видео голов и обзор Ароса
Источник Sport.ua
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