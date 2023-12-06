Ароса – Валенсия – 0:1. Как забил Яремчук. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1/32 финала Кубка Испании
Украинский форвард Роман Яремчук забил гол и принес «Валенсии» победу в матче 1/32 финала Кубка Испании.
«Валенсия» минимально выиграла гостевой поединок против команды 5-го дивизиона «Ароса» (1:0).
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Роман Яремчук перешел в «Валенсию» летом 2023 года, на правах аренды из бельгийского «Брюгге».
Украинец провел за «летучих мышей» 9 матчей чемпионата Испании и 2 поединка Копа дель Рэй. Это его первый гол за команду из Валенсии.
Кубок Испании. 1/32 финала, 5 декабря
Ароса – Валенсия – 0:1
Гол: Яремчук, 8 мин.
Видео голов и обзор матча
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