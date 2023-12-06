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  4. Забил первый гол и стал лучшим. Какая оценка Яремчука за матч в Кубке?
Испания
06 декабря 2023, 00:55 |
405
0

Забил первый гол и стал лучшим. Какая оценка Яремчука за матч в Кубке?

«Валенсия» обыграла ФК «Ароса» со счетом 1:0 благодаря мячу Романа

06 декабря 2023, 00:55 |
405
0
Забил первый гол и стал лучшим. Какая оценка Яремчука за матч в Кубке?
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

5 декабря состоялся матч 1/32 финала Кубка Испании между командами «Ароса» и «Валенсия». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «летучих мышей».

Украинский форвард гостей Роман Яремчук вышел на поле с первых минут и забил единственный гол во встрече (8). На 82-й украинца заменили на Альберто Мари.

Для Яремчука это первый мяч в составе «Валенсии».

После завершения матча статистический портал SofaScore поставил Яремчуку оценку в 7.6 баллов. Показатель Романа является лучшим среди всех игроков поединка.

Оценки SofaScore за матч Ароса – Валенсия – 0:1

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SofaScore Роман Яремчук Валенсия Ароса Кубок Испании по футболу лучший игрок
Источник Sport.ua
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