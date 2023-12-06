Забил первый гол и стал лучшим. Какая оценка Яремчука за матч в Кубке?

5 декабря состоялся матч 1/32 финала Кубка Испании между командами «Ароса» и «Валенсия». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «летучих мышей».

Украинский форвард гостей Роман Яремчук вышел на поле с первых минут и забил единственный гол во встрече (8). На 82-й украинца заменили на Альберто Мари.

Для Яремчука это первый мяч в составе «Валенсии».

После завершения матча статистический портал SofaScore поставил Яремчуку оценку в 7.6 баллов. Показатель Романа является лучшим среди всех игроков поединка.

Оценки SofaScore за матч Ароса – Валенсия – 0:1