Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 декабря
Другие новости
06 декабря 2023, 00:28 | Обновлено 06 декабря 2023, 00:50
28
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 декабря

Важные события во всех видах спорта

06 декабря 2023, 00:28 | Обновлено 06 декабря 2023, 00:50
28
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 6 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Брайтон – Брентфорд

Favbet 2.01 – 4.01 – 3.74

21:30 Кристал Пэлас – Борнмут

Favbet 2.29 – 3.58 – 3.33

22:15 Манчестер Юнайтед – Челси

Favbet 2.90 – 3.79 – 2.46

22:15 Астон Вилла – Манчестер Сити

Favbet 4.64 – 4.39 – 1.75

ТЕННИС

17:30 Даяна Ястремская – Ралука Джорджана Сербан

Favbet 1.21 – 4.43

По теме:
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 декабря
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 декабря
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 декабря
прогнозы букмекеров FavBet главные матчи дня Фаворит дня Ставка от Фавбет
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Есть первый! Роман Яремчук открыл счет забитым голам за Валенсию
Футбол | 05 декабря 2023, 22:16 7
ВИДЕО. Есть первый! Роман Яремчук открыл счет забитым голам за Валенсию
ВИДЕО. Есть первый! Роман Яремчук открыл счет забитым голам за Валенсию

Украинец забил в дебюте матча против «Аросы»

Сбежавшая в россию экс-биатлонистка сборной Украины приостановила карьеру
Биатлон | 05 декабря 2023, 11:41 12
Сбежавшая в россию экс-биатлонистка сборной Украины приостановила карьеру
Сбежавшая в россию экс-биатлонистка сборной Украины приостановила карьеру

Федерация московской области объясняет это желанием спортсменки поправить здоровье

Экс-соперник Усика признался, почему завершил карьеру после боя с украинцем
Бокс | 05.12.2023, 11:37
Экс-соперник Усика признался, почему завершил карьеру после боя с украинцем
Экс-соперник Усика признался, почему завершил карьеру после боя с украинцем
Малиновский не помог. Дженоа уступила Лацио и вылетела из Кубка Италии
Футбол | 05.12.2023, 23:57
Малиновский не помог. Дженоа уступила Лацио и вылетела из Кубка Италии
Малиновский не помог. Дженоа уступила Лацио и вылетела из Кубка Италии
Любенович начал революцию? Минай может покинуть 10 игроков
Футбол | 05.12.2023, 20:33
Любенович начал революцию? Минай может покинуть 10 игроков
Любенович начал революцию? Минай может покинуть 10 игроков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. В Динамо показали, что происходило перед матчем с Минаем
ВИДЕО. В Динамо показали, что происходило перед матчем с Минаем
04.12.2023, 14:06 2
Футбол
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
04.12.2023, 07:00 12
Футбол
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
04.12.2023, 18:45 6
Футбол
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 – впереди. Шахтер подтянулся к лидерам
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 – впереди. Шахтер подтянулся к лидерам
04.12.2023, 15:10 3
Футбол
ВИДЕО. Аравийцы подарили Фьюри автомобиль, боксер пообещал уничтожить Усика
ВИДЕО. Аравийцы подарили Фьюри автомобиль, боксер пообещал уничтожить Усика
05.12.2023, 11:25 2
Бокс
Лунин – в Реале, Милевский – в Динамо, Квасница – в Жироне?
Лунин – в Реале, Милевский – в Динамо, Квасница – в Жироне?
05.12.2023, 06:27
Другие виды
Скандал Динамо с Минаем, перформанс Мудрика, победа гандболисток на ЧМ
Скандал Динамо с Минаем, перформанс Мудрика, победа гандболисток на ЧМ
04.12.2023, 06:10 14
Футбол
В Испании назвали стартового вратаря Реала на следующий матч
В Испании назвали стартового вратаря Реала на следующий матч
04.12.2023, 11:40 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем