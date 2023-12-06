ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 декабря

В среду, 6 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Брайтон – Брентфорд

2.01 – 4.01 – 3.74

21:30 Кристал Пэлас – Борнмут

2.29 – 3.58 – 3.33

22:15 Манчестер Юнайтед – Челси

2.90 – 3.79 – 2.46

22:15 Астон Вилла – Манчестер Сити

4.64 – 4.39 – 1.75

ТЕННИС

17:30 Даяна Ястремская – Ралука Джорджана Сербан

1.21 – 4.43