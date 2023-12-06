Другие новости06 декабря 2023, 00:28 | Обновлено 06 декабря 2023, 00:50
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 декабря
Важные события во всех видах спорта
06 декабря 2023, 00:28 | Обновлено 06 декабря 2023, 00:50
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В среду, 6 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:30 Брайтон – Брентфорд
21:30 Кристал Пэлас – Борнмут
22:15 Манчестер Юнайтед – Челси
22:15 Астон Вилла – Манчестер Сити
ТЕННИС
17:30 Даяна Ястремская – Ралука Джорджана Сербан
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