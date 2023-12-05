Стало известно, когда футболисты ЛНЗ вернутся из отпуска
Команда Олега Дулуба зимой планирует сыграть 10 матчей
Стало известно, когда футболисты ЛНЗ Черкассы вернутся из отпуска. По информации Sport.ua, черкасская команда начнет подготовку ко второй части сезона 8 января 2024 года.
Планируется, что 19 января подопечные Олега Дулуба отправятся в Турцию, где в течение месяца сыграют 10 контрольных матчей.
Вернуться домой черкащане собираются 20 февраля и начнут непосредственную подготовку к календарному поединку 18-го тура чемпионата УПЛ с Кривбассом, который должен состояться 24 февраля.
Как стало известно Sport.ua, именно на сборах в Турции в расположении ЛНЗ появятся потенциальные новобранцы, некоторые из них приедут на просмотр.
Пока что ЛНЗ занимает в чемпионате Украины 9-е место, набрав 20 очков.
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