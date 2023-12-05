Стало известно, когда футболисты ЛНЗ вернутся из отпуска

Стало известно, когда футболисты ЛНЗ Черкассы вернутся из отпуска. По информации Sport.ua, черкасская команда начнет подготовку ко второй части сезона 8 января 2024 года.

Планируется, что 19 января подопечные Олега Дулуба отправятся в Турцию, где в течение месяца сыграют 10 контрольных матчей.

Вернуться домой черкащане собираются 20 февраля и начнут непосредственную подготовку к календарному поединку 18-го тура чемпионата УПЛ с Кривбассом, который должен состояться 24 февраля.

Как стало известно Sport.ua, именно на сборах в Турции в расположении ЛНЗ появятся потенциальные новобранцы, некоторые из них приедут на просмотр.

Пока что ЛНЗ занимает в чемпионате Украины 9-е место, набрав 20 очков.