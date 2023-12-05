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Кубок Украины
05 декабря 2023, 21:31 |
96
0

Успеет ли забить классный гол? Малиновский в запасе Дженоа на матч Кубка

Руслан оказался на лавке

05 декабря 2023, 21:31 |
96
0
Успеет ли забить классный гол? Малиновский в запасе Дженоа на матч Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский оказался на лавке запасных матча 1/8 финала Кубка Италии против «Лацио». Игра стартует в 22:00.

Хавбек сборной Украины не лучшим образом начал нынешний сезон, однако в двух последних матчах чемпионата Италии оформил два невероятных гола дальними ударами.

Всего у Малиновского в сезоне два гола и две результативные передачи в 13 матчах.

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Источник Sport.ua
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