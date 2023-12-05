Успеет ли забить классный гол? Малиновский в запасе Дженоа на матч Кубка

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский оказался на лавке запасных матча 1/8 финала Кубка Италии против «Лацио». Игра стартует в 22:00.

Хавбек сборной Украины не лучшим образом начал нынешний сезон, однако в двух последних матчах чемпионата Италии оформил два невероятных гола дальними ударами.

Всего у Малиновского в сезоне два гола и две результативные передачи в 13 матчах.