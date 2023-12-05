Кубок Украины05 декабря 2023, 21:31 |
96
0
Успеет ли забить классный гол? Малиновский в запасе Дженоа на матч Кубка
Руслан оказался на лавке
05 декабря 2023, 21:31 |
96
0
Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский оказался на лавке запасных матча 1/8 финала Кубка Италии против «Лацио». Игра стартует в 22:00.
Хавбек сборной Украины не лучшим образом начал нынешний сезон, однако в двух последних матчах чемпионата Италии оформил два невероятных гола дальними ударами.
Всего у Малиновского в сезоне два гола и две результативные передачи в 13 матчах.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 декабря 2023, 09:16 9
В последних пяти матчах украинский голкипер трижды сохранил ворота нетронутыми
Футбол | 04 декабря 2023, 22:51 6
Игорь Цыганык считает, что у Руслана Костышина есть шанс на работу в луганской команде
Футбол | 05.12.2023, 21:17
Футбол | 05.12.2023, 15:00
Футбол | 05.12.2023, 15:21
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.12.2023, 19:53 5
04.12.2023, 07:00 12
03.12.2023, 17:55 6
04.12.2023, 11:40 2
04.12.2023, 15:10 3
04.12.2023, 12:36 1
03.12.2023, 16:50 4