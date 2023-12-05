Яремчук выйдет в основе Валенсии на матч Кубка Испании

Украинский форвард Роман Яремчук выйдет в основе «Валенсии» на матч 1/32 финала Кубка Испании.

«Валенсия» проведет гостевой поединок против команды 5-го дивизиона «Ароса».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча начнется 5 декабря в 22:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд на матч Ароса – Валенсия