Испания05 декабря 2023, 21:23 | Обновлено 05 декабря 2023, 21:30
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Яремчук выйдет в основе Валенсии на матч Кубка Испании
Встреча между командами «Ароса» и «Валенсия» начнется 5 декабря в 22:00
05 декабря 2023, 21:23 | Обновлено 05 декабря 2023, 21:30
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Украинский форвард Роман Яремчук выйдет в основе «Валенсии» на матч 1/32 финала Кубка Испании.
«Валенсия» проведет гостевой поединок против команды 5-го дивизиона «Ароса».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча начнется 5 декабря в 22:00 по киевскому времени.
Стартовые составы команд на матч Ароса – Валенсия
📝Here's our starting 1⃣1⃣ 🆚@ArosaSCOficial #ArosaVCF🔴⚪️🦇#CopaDelRey 👑🏆 pic.twitter.com/OENqBwSHSf— Valencia CF (@valenciacf_en) December 5, 2023
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