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  4. Яремчук выйдет в основе Валенсии на матч Кубка Испании
Испания
05 декабря 2023, 21:23 | Обновлено 05 декабря 2023, 21:30
181
0

Яремчук выйдет в основе Валенсии на матч Кубка Испании

Встреча между командами «Ароса» и «Валенсия» начнется 5 декабря в 22:00

05 декабря 2023, 21:23 | Обновлено 05 декабря 2023, 21:30
181
0
Яремчук выйдет в основе Валенсии на матч Кубка Испании
ФК Валенсия

Украинский форвард Роман Яремчук выйдет в основе «Валенсии» на матч 1/32 финала Кубка Испании.

«Валенсия» проведет гостевой поединок против команды 5-го дивизиона «Ароса».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча начнется 5 декабря в 22:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд на матч Ароса – Валенсия

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Источник Sport.ua
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