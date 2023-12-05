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  4. Конфликт с Месси и бонусы за ЧМ-2022. Скалони может покинуть Аргентину
Чемпионат мира
05 декабря 2023, 21:16 |
645
0

Конфликт с Месси и бонусы за ЧМ-2022. Скалони может покинуть Аргентину

Тренер ранее удивил своими комментариями

05 декабря 2023, 21:16 |
645
0
Конфликт с Месси и бонусы за ЧМ-2022. Скалони может покинуть Аргентину
Getty Images/Global Images Ukraine. Месси и Скалони

После недавней победы над Бразилией в матче отбора ЧМ-2026 наставник сборной Аргентины Лионель Скалони удивил болельщиков, намекнув, что вскоре может покинуть национальную команду, несмотря на контракт до середины 2026 года.

Сообщается, что у тренера сборной накопилась усталость от общения с представителями Ассоциации футбола Аргентины. Сперва они слишком долго вели переговоры о новом контракте, а сейчас все еще не выплатили игрокам и тренерскому штабу бонусы за победу на ЧМ-2022.

Кроме того, аргентинские СМИ говорят «о конфликте за власть» между Лионелем Месси и Скалони, хотя оба это отрицают.

Среди болельщиков Скалони набрал большую популярность, ведь команда до ЧМ-2022 выиграла Копа Америка, а ныне уверенно лидирует в группе отбора ЧМ-2026.

Наставник еще после триумфального чемпионата мира давал понять, что устал от последних нескольких напряженных лет.

«Я просто хочу поехать домой. Это был сложный период, я хочу уехать. Давно не видел семью», — сказал Скалони, который живет в Испании.

В Ассоциации надеются, что Скалони не уйдет раньше Копа Америка-2024, который летом пройдет в США.

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Лионель Месси Лионель Скалони сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу
Источник The Athletic
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