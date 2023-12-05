Мудрик в порядке, но у Челси минус 11 игроков на матч АПЛ против МЮ

В среду в 22:15 начнется матч чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Обе команды находятся не в лучшем состоянии, а Синие не смогут рассчитывать сразу на 11 игроков.

Из-за травм и дисквалификаций с МЮ не сыграют Ромео Лавиа, Крис Нкунку, Бен Чилвелл, Тревор Чалоба, Карни Чуквуэмека, Уэсли Фофана, Мало Гюсто, Нони Мадуэке, Лесли Угочукву, Марк Кукурелья и Конор Галлахер.

Михаил Мудрик, который в прошлом матче заработал пенальти, находится в заявке на матч.

«Челси» в таблице АПЛ занимает 10-е место, манчестерская команда идет на 7-й позиции.