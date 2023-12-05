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  4. Мудрик в порядке, но у Челси минус 11 игроков на матч АПЛ против МЮ
Англия
05 декабря 2023, 20:49 |
2675
3

Мудрик в порядке, но у Челси минус 11 игроков на матч АПЛ против МЮ

Топ-матч тура в середине недели

05 декабря 2023, 20:49 |
2675
3
Мудрик в порядке, но у Челси минус 11 игроков на матч АПЛ против МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду в 22:15 начнется матч чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Обе команды находятся не в лучшем состоянии, а Синие не смогут рассчитывать сразу на 11 игроков.

Из-за травм и дисквалификаций с МЮ не сыграют Ромео Лавиа, Крис Нкунку, Бен Чилвелл, Тревор Чалоба, Карни Чуквуэмека, Уэсли Фофана, Мало Гюсто, Нони Мадуэке, Лесли Угочукву, Марк Кукурелья и Конор Галлахер.

Михаил Мудрик, который в прошлом матче заработал пенальти, находится в заявке на матч.

«Челси» в таблице АПЛ занимает 10-е место, манчестерская команда идет на 7-й позиции.

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Челси Михаил Мудрик Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Челси Английская Премьер-лига травма
Источник Sky Sports
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Олександр
Мю злой .4 0
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Octopus
Одни африканцы
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Микола Захарченко
Це буде ще та заруба - синя команда " без гравців " проти червоної команди без тренера ) 🔥
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0
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