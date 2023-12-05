Известен стартовый состав сборной Украины на матч женской Лиги наций
Игра начнется в 20:00
5 декабря женская сборная Украины под руководством Владимира Пятенко сыграет матч против Сербии в рамках дивизиона B Лиги наций. Игра пройдет в городе Стара Пазова, старт в 20:00.
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Владимир Пятенко определился со стартовым составом на этот матч:
Украина: Келюшик – Басанская, Апанащенко, Шматко, Петрик – Гирин, Семков, Химич, Панцулая – Глущенко, Калинина.
Украина борется за то, чтобы не вылететь в Лигу С. Пока команда занимает 3-е место с тремя пунктами, у Греции, которая идет четвертой, 3 набранных очка.
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