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Лига наций
05 декабря 2023, 19:34 | Обновлено 05 декабря 2023, 19:47
355
1

Известен стартовый состав сборной Украины на матч женской Лиги наций

Игра начнется в 20:00

05 декабря 2023, 19:34 | Обновлено 05 декабря 2023, 19:47
355
1
Известен стартовый состав сборной Украины на матч женской Лиги наций
УАФ.

5 декабря женская сборная Украины под руководством Владимира Пятенко сыграет матч против Сербии в рамках дивизиона B Лиги наций. Игра пройдет в городе Стара Пазова, старт в 20:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Владимир Пятенко определился со стартовым составом на этот матч:

Украина: Келюшик – Басанская, Апанащенко, Шматко, Петрик – Гирин, Семков, Химич, Панцулая – Глущенко, Калинина.

Украина борется за то, чтобы не вылететь в Лигу С. Пока команда занимает 3-е место с тремя пунктами, у Греции, которая идет четвертой, 3 набранных очка.

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Источник Sport.ua
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