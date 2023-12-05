Жеребьевка отбора Евро-2024 U-19. В какой корзине оказалась Украина?

7 декабря в 11:30 состоится жеребьевка элит-раунда отбора Евро-2024 U-19. Команда Олега Кузнецова попала во вторую корзину. Ранее Украина U-19 заняла первое место в квалификационном раунде.

В элитном раунде 27 команд, вышедших из квалификационного раунда, присоединятся к первой сеяной Португалии, вступающей в борьбу на этом этапе. Поединки будут проходить 18-26 марта 2024 года.

Победители групп элит-раунда присоединятся к хозяину Северной Ирландии в финальной стадии, которая будет проходить 15—28 июля 2024 года и станет отбором от УЕФА до ЧМ-2025 (U-20).

Процедура жеребьевки элит-раунда Евро-2024 (U-19)

28 ассоциаций, участвующих в элитном раунде, распределяются по четырем корзинам согласно результатам квалификационного раунда в соответствии с их позициями и статистикой.

Победители групп квалификационного раунда не могут встретиться с командами, занявшими в тех же группах второе место.

В каждой группе будет по одной команде из каждой корзины посева. Отдельно будут определены хозяева мини-турниров, которые пройдут весной.

Победители семи групп выйдут в финальную стадию, где их будут ждать хозяева турнира.

Корзины посева

Корзина А: Португалия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Шотландия, Турция, Швейцария.

Корзина B: Израиль, Германия, Дания, Чехия, Бельгия, Австрия, Украина.

Корзина C: Косово, Хорватия, Северная Македония, Франция, Сербия, Грузия, Босния и Герцеговина.

Корзина D: Румыния, Словения, Италия, Черногория, Латвия, Литва, Греция.