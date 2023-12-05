Виктор ВАЦКО: «Наши игроки стали интересными в Европе. Изменился наш имидж»
Все больше игроков уезжают в топ-чемпионаты
Журналист Виктор Вацко, оценивая интерес зарубежных клубов к молодым украинским игрокам, уверен, что в Европе изменилось отношение к нашим футболистам.
«Началась тенденция, что в Европе рассматривают Украину как интересный футбольный рынок недорогой рабочей силы. Кардинально изменилось качество футбола, который наши демонстрируют в европейских чемпионатах».
«В плане имиджа ситуация изменилась, Украина им уже интересна. Там знают, что «Шахтер» – очень дорого, «Динамо» – просто дорого, но есть варианты в более скромных клубах», — сказал Вацко.
Ранее стало известно об интересе к Илье Кваснице и другим игрокам «Руха».
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