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  4. Виктор ВАЦКО: «Наши игроки стали интересными в Европе. Изменился наш имидж»
Украина. Премьер лига
05 декабря 2023, 18:33 | Обновлено 05 декабря 2023, 18:34
258
0

Виктор ВАЦКО: «Наши игроки стали интересными в Европе. Изменился наш имидж»

Все больше игроков уезжают в топ-чемпионаты

05 декабря 2023, 18:33 | Обновлено 05 декабря 2023, 18:34
258
0
Виктор ВАЦКО: «Наши игроки стали интересными в Европе. Изменился наш имидж»
УАФ. Илья Квасница

Журналист Виктор Вацко, оценивая интерес зарубежных клубов к молодым украинским игрокам, уверен, что в Европе изменилось отношение к нашим футболистам.

«Началась тенденция, что в Европе рассматривают Украину как интересный футбольный рынок недорогой рабочей силы. Кардинально изменилось качество футбола, который наши демонстрируют в европейских чемпионатах».

«В плане имиджа ситуация изменилась, Украина им уже интересна. Там знают, что «Шахтер» – очень дорого, «Динамо» – просто дорого, но есть варианты в более скромных клубах», — сказал Вацко.

Ранее стало известно об интересе к Илье Кваснице и другим игрокам «Руха».

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Источник Вацко Live
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