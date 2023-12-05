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  4. Брайтон не хочет отпускать Де Дзерби. Ведутся переговоры о новом контракте
Англия
05 декабря 2023, 18:49 | Обновлено 05 декабря 2023, 18:50
767
0

Брайтон не хочет отпускать Де Дзерби. Ведутся переговоры о новом контракте

Итальянец быстро освоился в АПЛ

05 декабря 2023, 18:49 | Обновлено 05 декабря 2023, 18:50
767
0
Брайтон не хочет отпускать Де Дзерби. Ведутся переговоры о новом контракте
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Наставник «Брайтона» Роберто Де Дзерби подтвердил, что уже ведет с клубом переговоры о новом контракте, хотя нынешний договор тренера истекает только в середине 2026 года.

«Да, мы обсуждаем с клубом подписание нового контракта. Еще ничего не решено, но переговоры идут», – заявил Де Дзерби.

Экс-наставник «Шахтера» в первом сезоне «Брайтона» вывел команду в еврокубки, однако сейчас к Де Дзерби есть интерес «Реала» и других топ-клубов Европы.

В нынешнем сезоне АПЛ команда идет на 8-й позиции.

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Брайтон Роберто Де Дзерби Английская Премьер-лига
Источник The Athletic
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