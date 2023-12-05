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  4. Роман Яремчук попал в заявку Валенсии на матч Кубка. Его конкурент – нет
Испания
05 декабря 2023, 17:36 | Обновлено 05 декабря 2023, 18:13
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0

Роман Яремчук попал в заявку Валенсии на матч Кубка. Его конкурент – нет

Матч Кубка Испании состоится 5 декабря в 22:00

05 декабря 2023, 17:36 | Обновлено 05 декабря 2023, 18:13
250
0
Роман Яремчук попал в заявку Валенсии на матч Кубка. Его конкурент – нет
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий «Валенсии» Роман Яремчук попал в заявку команды на матч 1/32 финала Кубка Испании против «Аросы».

Интересно, что в список не был добавлен главный конкурент 28-летнего украинца Уго Дуро, который в 15 матчах этого сезона отметился 7 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Ранее главный тренер «летучих мышей» говорил, что резервисты получат шанс в кубковой встрече.

Матч против «Аросы» может стать для Романа Яремчука уже 11-м в футболке «Валенсии». Однако за 266 игровых минут форвард до сих пор не сумел отличиться хотя бы одним результативным действием.

Поединок «Ароса» – «Валенсия» состоится уже сегодня, 5 декабря в 22:00 по киевскому времени.

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Роман Яремчук Уго Дуро Валенсия Кубок Испании по футболу заявка
Источник ФК Валенсия
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