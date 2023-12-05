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05 декабря 2023, 16:51 |
108
1

«У власти был бы народ»: Макгрегор готов идти в президенты Ирландии

У бойца есть время до 2025 года, чтобы подготовить предвыборную программу

05 декабря 2023, 16:51 |
108
1
«У власти был бы народ»: Макгрегор готов идти в президенты Ирландии
Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Макгрегор

Экс-чемпион UFC в легком весе ирландец Конор Макгрегор выразил готовность идти в президенты своей страны, и при этом привел аргументы, в чем его преимущество перед другими кандидатами на президентское кресло.

«Мои потенциальные конкуренты, если я решу участвовать в выборах, — Джерри (78 лет), Берти (75 лет) и Энда (74 года). Каждый из них неразрывно связан с политикой своей партии вне зависимости от того, что думает общественность. Эти партии управляют собой, а не народом. Или я – 35-летний молодой, активный, увлеченный новичок в игре. Я слушаю, я поддерживаю, я адаптируюсь. У меня нет ни принадлежности, ни предвзятости, ни фаворитизма ни к какой партии. Не я был бы у власти в качестве президента, а народ Ирландии. Это были бы я и вы», — написал боец смешанных единоборств на своей странице в Twitter.

Отметим, что ранее Конор опубликовал в соцсети фото с подписью: «Ирландия, твой президент». Следующие выборы в стране пройдут в 2025-м, так что у Макгрегора есть время подготовиться к ним и составить хотя бы предвыборную программу.

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Конор Макгрегор президент UFC
Источник Twitter
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