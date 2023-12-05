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Англия
05 декабря 2023, 16:34 | Обновлено 05 декабря 2023, 16:35
294
2

Эрик ТЕН ХАГ: «СМИ врут. Игроки поддерживают меня»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» опроверг новость о недоверии к нему со стороны игроков

05 декабря 2023, 16:34 | Обновлено 05 декабря 2023, 16:35
294
2
Эрик ТЕН ХАГ: «СМИ врут. Игроки поддерживают меня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг опроверг новость о недоверии к нему со стороны игроков клуба:

«СМИ врут, в нашей раздевалке нет хаоса. В каждой команде есть игроки, которые не играют или играют меньше других, поэтому они менее довольны. В некоторых обстоятельствах это нужно, они должны ждать своего шанса. Но у нас нет проблем. Я уверен, что игроки поддерживают меня».

Сейчас «Манчестер Юнайтед» находится на 7-м месте в Английской Премьер-лиге, набрав 24 очка в 14 матчах. В Лиге чемпионов ситуация еще хуже – «дьяволы» рискуют не выйти в евровесну, ведь занимают последнее место в квартете, имея в своем активе лишь 4 зачетных пункта за 5 поединков.

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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эрик тен Хаг
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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Vitaliy_yatsenko
Тут питання преміальних. Якщо вони прописані по контракту, то за критику тренера там чітко прописані штрафи. Тому всі банально мовчать. А хто не мовчить, той Роналду і Санчо. Тбто їх одразу позбуваються. А результати у Тен Хага не покращуються. Гри ж у МЮ взагалі немає, як такого малюнку і набору принцпив у грі. Є набір дорогих гравців, які в окремих матчах дають результат за рахунок класу.
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+1
vitaha33
Йди вже займись тим, що в тебе скоріш за все вийде непогано - водієм таксі, кепка не бреше.
Насправді, дуже гордий нарцис, який не вміє комунікувати з людьми, та і як тренер нічого не показав
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