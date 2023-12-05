Эрик ТЕН ХАГ: «СМИ врут. Игроки поддерживают меня»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг опроверг новость о недоверии к нему со стороны игроков клуба:

«СМИ врут, в нашей раздевалке нет хаоса. В каждой команде есть игроки, которые не играют или играют меньше других, поэтому они менее довольны. В некоторых обстоятельствах это нужно, они должны ждать своего шанса. Но у нас нет проблем. Я уверен, что игроки поддерживают меня».

Сейчас «Манчестер Юнайтед» находится на 7-м месте в Английской Премьер-лиге, набрав 24 очка в 14 матчах. В Лиге чемпионов ситуация еще хуже – «дьяволы» рискуют не выйти в евровесну, ведь занимают последнее место в квартете, имея в своем активе лишь 4 зачетных пункта за 5 поединков.