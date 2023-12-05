«Может, это был самый легкий путь»: экс-жена Тотти – о разводе из-за измены

Бывшая жена Франческо Тотти, Илари Блази, впервые публично высказалась по поводу развода с легендой римской «Ромы» и сборной Италии.

Напомним, что летом прошлого года пара объявила о разводе после 20 лет отношений и 17 лет в браке, в котором родились трое детей. Как утверждали итальянские СМИ, причиной стала измена женщины со своим многолетним тренером по фитнесу. Но сейчас Илари преподносит совершенно иную версию того, что происходило в их с Франческо семье.

«Я провела полтора года, наблюдая и размышляя над произошедшим. Я читала и слушала разные точки зрения и мнения. Но это моя история, и я отвечаю за то, что говорю и делаю.

Я всегда верила в своего мужа. Между нами никогда не было настоящего кризиса. Были проблемы, возможно, ссоры, но ничего такого, что могло бы предвещать что-то плохое. Франческо всегда ревновал меня. Он требовал у меня объяснений по поводу кофе, который я пила с другим парнем. Я сразу признала, что знаю его, однако отрицала, что встречалась с ним, но поняла, что дальнейшее поведение Франческо связано с этим фактом.

Я всегда старалась сохранить нашу семью, и когда он отрицал газетные сплетни о своей измене, я ему верила, как всегда. Были ли за эти 20 лет совместной жизни у Франческо другие отношения? Возможно, были. Он дал мне понять это потом. Я никогда не получала конкретных доказательств, не видела фотографий или сообщений. Я думаю, что были, но у меня нет доказательств.

Я всеми способами пыталась сохранить этот брак и делала то, что должна делать жена и мать, но это не сработало. Но я не хочу сравнивать это с другими семейными трагедиями. Он отец моих детей. Возможно, он был смущен, напуган, возможно, этот побег был для него самым легким путем», – поделилась Блази своими мыслями в эфире программы Verissimo на итальянском телевидении.