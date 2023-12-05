Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я чувствую, что мы снова выиграем АПЛ»
Главный тренер «Манчестер Сити» оценил шансы своей команды на победу в чемпионате
Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола оценил шансы своей команды на победу в Английской Премьер-лиге:
«Если вы спросите меня сегодня, то я чувствую, что мы выиграем АПЛ. Если мы будем играть на том же уровне, что и в матчах против «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», то мы снова выиграем чемпионат. Но, конечно, это не будет легко».
Сейчас «Манчестер Сити» занимает 3-ю строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 30 очков в 14 матчах чемпионата. Команда Жузепа Гвардиолы не одержала ни одной победы в последних 3 турах (3 ничьи: с «Челси» (4:4), «Ливерпулем» (1:1) и «Тоттенхэмом» (3:3)).
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