Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я чувствую, что мы снова выиграем АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола оценил шансы своей команды на победу в Английской Премьер-лиге:

«Если вы спросите меня сегодня, то я чувствую, что мы выиграем АПЛ. Если мы будем играть на том же уровне, что и в матчах против «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», то мы снова выиграем чемпионат. Но, конечно, это не будет легко».

Сейчас «Манчестер Сити» занимает 3-ю строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 30 очков в 14 матчах чемпионата. Команда Жузепа Гвардиолы не одержала ни одной победы в последних 3 турах (3 ничьи: с «Челси» (4:4), «Ливерпулем» (1:1) и «Тоттенхэмом» (3:3)).