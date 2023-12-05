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  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я чувствую, что мы снова выиграем АПЛ»
Англия
05 декабря 2023, 16:10 |
724
1

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я чувствую, что мы снова выиграем АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Сити» оценил шансы своей команды на победу в чемпионате

05 декабря 2023, 16:10 |
724
1
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я чувствую, что мы снова выиграем АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола оценил шансы своей команды на победу в Английской Премьер-лиге:

«Если вы спросите меня сегодня, то я чувствую, что мы выиграем АПЛ. Если мы будем играть на том же уровне, что и в матчах против «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», то мы снова выиграем чемпионат. Но, конечно, это не будет легко».

Сейчас «Манчестер Сити» занимает 3-ю строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 30 очков в 14 матчах чемпионата. Команда Жузепа Гвардиолы не одержала ни одной победы в последних 3 турах (3 ничьи: с «Челси» (4:4), «Ливерпулем» (1:1) и «Тоттенхэмом» (3:3)).

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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Олександр
100 процентов .год назад отставали на 12 очков а сейчас лишь на 3 и с тотнхэмом манюнайтед ливерпулем арсеналом уже сыграли 
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