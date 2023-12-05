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Англия
05 декабря 2023, 15:51 |
2924
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Известный журналист назвал причину улучшения в игре Михаила Мудрика в Челси

Бен Джейкобс рассказал, что Маурисио Почеттино общается с украинцем лицом к лицу

05 декабря 2023, 15:51 |
2924
1
Известный журналист назвал причину улучшения в игре Михаила Мудрика в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный британский журналист и эксперт по «Челси» Бен Джейкобс рассказал о причинах улучшения игры украинского нападающего Михаила Мудрика за лондонский клуб:

«Большая разница между Маурисио Почеттино и Грэмом Поттером заключается в том, что первый имеет влияние на раздевалку. Игрокам нравятся его методы. Михаил Мудрик чувствует себя лучше отчасти потому, что Почеттино сосредотачивается на общении с ним с глазу на глаз и его интеграции в команду».

В этом сезоне на счету 22-летнего Михаила Мудрика 12 матчей за «Челси», в которых он отметился 2 забитыми мячами и 1 заработанным пенальти. Ранее Михаил Мудрик прокомментировал результат матча против «Брайтона» (3:2).

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Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Бен Джейкобс Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
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Комментарии 1
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AndiM
Покращилась? Впасти в штрафній наче тебе нєгр тільки що згвалтув, а не від легкого дотику - це покращення? Як бігав по полю як навіжений вершник без голови не помічаючи партнерів, так і бігає.
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