ВИДЕО. Пятикратный победитель Лиги Европы снесет родной стадион
Испанская «Севилья» представила проект новой арены
Испанская «Севилья», являющаяся рекордсменом по количеству триумфов в Лиге Европы (пять завоеванных кубков!), решила снести родной стадион «Рамон Санчес Писхуан».
Арена, принимавшая финал Лиги Европы-2021/2022, верой и правдой служила клубу на протяжении 65 лет, с сентября 1958-го, и сейчас руководство «Севильи» наконец пришло к тому, что пора перебираться на более современный стадион. На месте старой будет возведена новая арена, которая будет способна вмещать 55 тысяч зрителей (нынешняя вместимость «Рамон Санчес Писхуана» – 43 883 болельщиков).
Тем временем «Севилья» уже представила проект нового стадиона, который в скором времени начнут воплощать в жизнь.
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