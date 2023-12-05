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  4. ВИДЕО. Пятикратный победитель Лиги Европы снесет родной стадион
Испания
05 декабря 2023, 15:01 |
643
0

ВИДЕО. Пятикратный победитель Лиги Европы снесет родной стадион

Испанская «Севилья» представила проект новой арены

05 декабря 2023, 15:01 |
643
0
ВИДЕО. Пятикратный победитель Лиги Европы снесет родной стадион
Getty Images/Global Images Ukraine. Стадион Рамон Санчес Писхуан

Испанская «Севилья», являющаяся рекордсменом по количеству триумфов в Лиге Европы (пять завоеванных кубков!), решила снести родной стадион «Рамон Санчес Писхуан».

Арена, принимавшая финал Лиги Европы-2021/2022, верой и правдой служила клубу на протяжении 65 лет, с сентября 1958-го, и сейчас руководство «Севильи» наконец пришло к тому, что пора перебираться на более современный стадион. На месте старой будет возведена новая арена, которая будет способна вмещать 55 тысяч зрителей (нынешняя вместимость «Рамон Санчес Писхуана» – 43 883 болельщиков).

Тем временем «Севилья» уже представила проект нового стадиона, который в скором времени начнут воплощать в жизнь.

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Источник ФК Севилья
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