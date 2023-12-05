Роналду не сыграет в матче Лиги чемпионов, фанаты соперника в бешенстве

Большим разочарованием станет для фанатов «Исктиклола» из Таджикистана предстоящий поединок против саудовского «Аль-Насра».

И дело даже не в результате, а хозяевам навряд ли что-то «светит» в домашнем матче. Проблема в том, что в Душанбе не прилетел лидер команды из Эр-Рияда португалец Криштиану Роналду. «Аль-Наср» гарантировал себе первое место в группе и выход в плей-офф, так что тренерский штаб во главе с Луишом Каштру предоставил своей главной звезде отдых.

«Это было сложное решение для меня. Во-первых, Роналду – футболист, а не машина. Он провел много матчей, и мы решили его поберечь из-за искусственного газона в Душанбе. Да и Криштиану получил травму в предыдущем туре Лиги чемпионов.

Я понимаю вас. Вы хотели увидеть его. Уважаю народ Таджикистана, но в первую очередь я думаю о своей команде. Я главный тренер. Учитывая все обстоятельства, это было невозможно. Если бы вы были тренером на моем месте, что бы вы сделали?», – отметил Каштру на предматчевой пресс-конференции.

Добавим, что в нынешнем сезоне азиатской Лиги чемпионов Роналду забил три гола. Лучшими же бомбардирами группового турнира являются партнер португальца по «Аль-Насру» Андерсон Талиска и Кризан из китайского «Шаньдон Тайшань», у которых по шесть мячей в активе.