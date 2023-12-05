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05 декабря 2023, 15:05 |
457
1

Алексей БЕЛИК: «Я должен защищать свою команду»

Главный тренер «Шахтера» U-19 назвал причину отказа от переноса матча с «Металлистом 1925»

05 декабря 2023, 15:05 |
457
1
Алексей БЕЛИК: «Я должен защищать свою команду»
ФК Шахтер. Алексей Белик

Главный тренер донецкого «Шахтера» U-19 Алексей Белик назвал причину отказа от переноса матча с «Металлистом 1925»:

«Я с уважением отношусь к коллегам и соперникам, но прежде всего я должен защищать свою команду, чтобы реализовывать поставленные цели. В этом сезоне из-за логистических и погодных сложностей мы трижды обращались к другим клубам с просьбой подвинуть или перенести очные матчи. И трижды нам отвечали отказом. У меня нет никаких претензий: все стороны ссылались на регламентные нормы.

Но как бы на меня посмотрели мои футболисты, если бы я дал двум лучшим игрокам соперника пропустить из-за дисквалификации не нашу игру, а следующий матч против «Динамо», сыграв с нами весной – уже после киевлян в сильнейшем составе?

Я понимаю кадровые проблемы харьковской команды, но когда у меня было то же самое накануне матча с «Барселоной», я без всякой тренировки включил в состав парня из команды U17.

Регламент должен быть одинаковым для всех, разве не так?».

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Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 Металлист 1925 отмена матчей Шахтер - Металлист 1925 Металлист 1925 U-19 Алексей Белик ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 1
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Falko
Бєлік спалив справжню причину. Шахта би і так прибила фарм, але "два найкращі гравці суперника пропустили би через дискваліфікацію гру" не з ними, а з Динамо. Ось де собака порився.
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