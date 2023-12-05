Алексей БЕЛИК: «Я должен защищать свою команду»

Главный тренер донецкого «Шахтера» U-19 Алексей Белик назвал причину отказа от переноса матча с «Металлистом 1925»:

«Я с уважением отношусь к коллегам и соперникам, но прежде всего я должен защищать свою команду, чтобы реализовывать поставленные цели. В этом сезоне из-за логистических и погодных сложностей мы трижды обращались к другим клубам с просьбой подвинуть или перенести очные матчи. И трижды нам отвечали отказом. У меня нет никаких претензий: все стороны ссылались на регламентные нормы.

Но как бы на меня посмотрели мои футболисты, если бы я дал двум лучшим игрокам соперника пропустить из-за дисквалификации не нашу игру, а следующий матч против «Динамо», сыграв с нами весной – уже после киевлян в сильнейшем составе?

Я понимаю кадровые проблемы харьковской команды, но когда у меня было то же самое накануне матча с «Барселоной», я без всякой тренировки включил в состав парня из команды U17.

Регламент должен быть одинаковым для всех, разве не так?».