Футболист сборной обвинил своего бывшего тренера в этническом ущемлении

Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо рассказал полиции, что его бывший тренер Кристоф Галтье заставлял его прервать пост в Рамадан. Обвинение было озвучено всего за 10 дней до слушаний по делу тренера.

Французские власти предъявили Галтье обвинение в моральном преследовании, а также этнической, расовой или религиозной дискриминации, что грозит трехлетним тюремным заключением и штрафом в размере 45 тысяч евро. Тренер, который сейчас работает в катарском клубе «Аль-Духаиль», неоднократно отвергал обвинения, которые всплыли после того, как было обнародовано электронное письмо от бывшего коллеги и спортивного директора «Ниццы» Жюльена Фурнье.

Поскольку дата слушания назначена на 15 декабря, L’Équipe раскрыла более подробную информацию об этом деле. Тодибо, одна из предполагаемых жертв преследований и дискриминации со стороны Галтье, как сообщается, на допросе рассказал полиции, что специалист заставлял его нарушить пост в Рамадан.

Центральный защитник сборной Франции также рассказал полиции, что он узнал от других людей в «Ницце», что Галтье назвал его «салафитом» и «террористом».