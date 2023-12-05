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  4. Бывший тренер сборной Украины порекомендовал Милану подписать Судакова
Италия
05 декабря 2023, 13:23 |
1250
0

Бывший тренер сборной Украины порекомендовал Милану подписать Судакова

Мауро Тассотти считает, что полузащитник «Шахтера» сможет помочь «россонери»

05 декабря 2023, 13:23 |
1250
0
Бывший тренер сборной Украины порекомендовал Милану подписать Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший тренер сборной Украины Мауро Тассотти считает, что полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков сможет помочь итальянскому «Милану»:

«Я бы порекомендовал «Милану» подписать Георгия Судакова, которого я знаю еще со времен работы в сборной Украины (прим. – Тассотти работал помощником Андрея Шевченко). О нем много говорят, я считаю его даже интересным футболистом, даже если его будет сложно приобрести».

В этом сезоне 21-летний Георгий Судаков провел 16 матчей за донецкий «Шахтер», отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Ранее итальянский журналист назвал сумму, за которую «горняки» будут готовы распрощаться со своим воспитанником.

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Мауро Тассотти Георгий Судаков Милан Шахтер Донецк трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ
Источник Tuttomercatoweb
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