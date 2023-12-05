Бывший тренер сборной Украины порекомендовал Милану подписать Судакова
Мауро Тассотти считает, что полузащитник «Шахтера» сможет помочь «россонери»
Бывший тренер сборной Украины Мауро Тассотти считает, что полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков сможет помочь итальянскому «Милану»:
«Я бы порекомендовал «Милану» подписать Георгия Судакова, которого я знаю еще со времен работы в сборной Украины (прим. – Тассотти работал помощником Андрея Шевченко). О нем много говорят, я считаю его даже интересным футболистом, даже если его будет сложно приобрести».
В этом сезоне 21-летний Георгий Судаков провел 16 матчей за донецкий «Шахтер», отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Ранее итальянский журналист назвал сумму, за которую «горняки» будут готовы распрощаться со своим воспитанником.
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